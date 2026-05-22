अन्तरराष्ट्रीय

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने आम लोगों के घर गिराए, मानवाधिकार संस्था ने कड़ी निंदा की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 22, 2026, 03:48 AM

क्वेटा, 21 मई (आईएएनएस)। एक बड़े मानवाधिकार संगठन ने गुरुवार को बलूचिस्तान के अवारन जिले में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा आम लोगों के घरों को गिराने की कड़ी निंदा की।

बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग, पांक ने बताया कि 13 मई को अवारन के पीर मशकाई, कल्लर इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान, नियाज बलूच और हुजूर बख्श बलूच के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया।

मानवाधिकार संगठन ने कहा, "यह घटना बलूचिस्तान में चल रही कलेक्टिव दंडात्मक नीति को दिखाती है, जहां पूरे परिवारों को जबरन गायब कर दिया जाता है, न्यायेतर हत्या, उत्पीड़न और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है।"

मानवाधिकार संगठन के मुताबिक, पाकिस्तानी आर्मी ने पहले नियाज बलूच के दो बेटों, जहीर नियाज और मेहराज नियाज, को 28 फरवरी, 2025 को जबरदस्ती गायब कर दिया था। बाद में, मेहराज नियाज की टॉर्चर की हुई और कटी-फटी बॉडी 3 मार्च, 2025 को फेंक दी गई, जबकि जहीर नियाज 26 मार्च, 2025 को मृत पाया गया।

इसमें आगे कहा गया, “उनकी हत्याओं को बड़े पैमाने पर परिवार के खिलाफ न्याय के बाहर की गई हत्या और सामूहिक सजा के तौर पर देखा गया।”

पांक ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और संयुक्त राष्ट्र से इन गंभीर गलत कामों पर तुरंत ध्यान देने और अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने की अपील की।

आम लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर रोशनी डालते हुए, पांक ने गुरुवार को बताया कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने दो आम लोगों को जबरदस्ती गायब कर दिया था।

मानवाधिकार संस्था ने बताया कि 27 साल के स्टूडेंट हलीम बलूच को 17 मई को हब चौकी से किडनैप कर लिया गया था। यह घटना पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी), रेंजर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों ने सुबह-सुबह रेड करके की थी।

इसके अलावा, यूएई में काम करने वाले 33 साल के ड्राइवर किय्या बलूच को कथित तौर पर 23 अप्रैल, 2026 को पाकिस्तान के फ्रंटियर कॉर्प्स के लोग घर से उठा ले गए थे।

पांक ने बलूचिस्तान में लोगों को जबरन गायब करने के लगातार चल रहे पैटर्न पर गहरी चिंता जताई, जहां लोगों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के ले जाया जाता है और परिवारों को डर और अनिश्चितता में छोड़ दिया जाता है।

एक अलग घटना में, मंगलवार को केच जिले के ड्राचकोह इलाके में पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स की कथित फायरिंग में एक बुजुर्ग आदमी की मौत हो गई।

लोकल सोर्स के हवाले से, बलूचिस्तान पोस्ट ने बताया कि पाकिस्तानी फोर्स ने इलाके में फायरिंग की, जिसमें शेर दिल नाम के एक रहने वाले की मौत हो गई।

बलूचिस्तान पाकिस्तानी सेना के लगातार अत्याचारों से जूझ रहा है, जिसमें पहले कभी नहीं हुए बलूच नागरिकों को जबरदस्ती गायब करना और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उनकी हत्या करना शामिल है।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...