बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हमले को मानवाधिकार संगठन ने बताया 'अमानवीय'

क्वेटा, 1 मई (आईएएनएस)। एक बड़े मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के खारान जिले में पाकिस्तानी मिलिट्री ऑपरेशन की कड़ी निंदा की और इसे अमानवीय बताया। इस ऑपरेशन में कथित तौर पर चार आम लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति को जबरदस्ती गायब कर दिया गया।

रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान (एचआरसीबी) ने बताया कि 25 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना की मोर्टार शेलिंग खारान के लिज्जय इलाके में एक रिहायशी इलाके में हुई, जिसमें दो औरतें, एक आदमी और एक साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए।

पीड़ितों की पहचान बीबी जकीरा, बीबी शफीका, हाफिज ताहिर और नादिया के तौर पर हुई है, जिन्हें कथित तौर पर आपातकालीन स्थिति में भी वाहन मुहैया कराने से मना कर दिया गया था। उन्हें त्वरित मेडिकल केयर की जरूरत थी।

इसके अलावा, ऑपरेशन के दौरान स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर शाहजहां को भी जबरन गायब कर दिया गया था। मानवाधिकार संस्था ने कहा कि उन्हें एक अज्ञात जगह पर ले जाया गया, जबकि उनके घर में कथित तौर पर आग लगा दी गई थी।

एचआरसीबी ने कहा, “मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान आम लोगों को अगवा करना और परिवारों को एक साथ सजा देना स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह गैर-कानूनी है। पाकिस्तानी सेना और उससे जुड़े सशस्त्र समूहों द्वारा दुकानों को लूटने, सामान जब्त करने और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की रिपोर्ट्स सुरक्षा अभियान की आड़ में स्थानीयों पर थोपी गई अराजकता को लेकर चिंता बढ़ाती हैं।”

राइट्स बॉडी ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी बलूचिस्तान में आम लोगों को जबरदस्ती गायब करके, उन्हें एक साथ सजा देकर और उनके साथ अमानवीय बर्ताव करके “संवैधानिक जिम्मेदारियों, घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धता” का उल्लंघन कर रहे हैं।

इसमें आगे कहा गया, “बलूचिस्तान में सैन्यकरण बढ़ा है, और इसने ऐसा माहौल बना दिया है जहां आम लोगों की जिंदगी, उनका सम्मान और सुरक्षा सब खतरे में है।”

एचआरसीबी ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं से बलूचिस्तान में बिगड़ते हालात पर तुरंत ध्यान देने की अपील की।

--आईएएनएस

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