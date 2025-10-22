अन्तरराष्ट्रीय

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, दो की मौत

Oct 22, 2025, 03:31 PM

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमलावर है। बीते दिन बीएलए के हमले में पाकिस्तानी सेना के 7 जवान ढेर हो गए। वहीं, ताजा अपडेट में बलूचिस्तान में गोलीबारी के दौरान दो पाकिस्तानी पुलिसकर्मी की मौत हो गई।

हालांकि, यह गोलीबारी किसकी तरफ से की गई है, इसे लेकर ना तो कोई जानकारी सामने आई और ना ही किसी संगठन की ओर से इसकी जिम्मेदारी ली गई है।

सिन्हुआ के अनुसार, पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में बुधवार को अज्ञात आतंकवादियों की गोलीबारी में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पाकिस्तानी पुलिस की ओर से यह जानकारी दी गई।

यह घटना नोश्की जिले में हुई। जिला पुलिस के एक बयान के अनुसार, अज्ञात बंदूकधारियों ने पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की और मौके से फरार हो गए। कई गोलियां लगने से पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और अपराधियों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया है।

पाकिस्तान इस वक्त अपने ही घर में घिर गया है। एक तरफ बीएलए पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर टीटीपी ने भी तबाही मचा रखी है।

अफगानिस्तान के साथ युद्धविराम के बीच टीटीपी ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। इस हमले में 27 जवानों की मौत हो गई है। वहीं, टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा करने का दावा भी किया है।

इस बीच पाकिस्तानी सेना या सरकार की ओर से इसे लेकर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए भीषण हमले के बाद दोनों पक्षों ने दोहा में हुई बैठक के दौरान युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

दोनों पक्षों की तरफ से युद्धविराम समझौते का सही से पालन किया जा रहा है। इस बात की निगरानी रखने और स्थिति पर चर्चा के लिए आगे भी कई बैठकें होनी हैं। तुर्किए और कतर ने दोनों पक्षों के बीच हुए भारी हमले के बाद सीजफायर में मध्यस्थता की थी।

--आईएएनएस

केके/एबीएम

