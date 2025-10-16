अन्तरराष्ट्रीय

बलूचिस्तान में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में छह नागरिकों की मौत, सैन्य अभियान बढ़ा

Oct 16, 2025, 05:50 PM

क्वेटा, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने गुरुवार को कहा कि बलूचिस्तान के जेहरी क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई हवाई बमबारी में बच्चों सहित कम से कम छह बलूच नागरिक मारे गए।

यह भयावह घटना जेहरी में बढ़ते मानवाधिकार संकट के बीच हुई है, जिसके बाद कई हफ्तों से पाकिस्तानी सैन्य अभियान चल रहे हैं, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं।

बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो साझा करते हुए, एक शोकाकुल बुजुर्ग द्वारा बताई गई घटना पर रोष व्यक्त किया, जिसमें बताया गया कि कैसे पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में उसके चार बच्चों और दो वयस्कों सहित पूरा परिवार खत्म हो गया।

अधिकार निकाय ने कहा, "यह क्रूर कृत्य बलूच लोगों पर की जा रही व्यवस्थित हिंसा का एक और उदाहरण है। नागरिकों को इस तरह जानबूझकर निशाना बनाना जिनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है।"

पांक के अनुसार, 5 से 10 अक्टूबर के बीच, जेहरी के कई निवासियों को पाकिस्तानी सेना ने एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान के दौरान जबरन गायब कर दिया था।

पीड़ितों की पहचान मोहम्मद बख्श मेराजी, कादिर बख्श मेराजी, अली हसन पंडरानी और रहमतुल्लाह मेराजी के रूप में हुई है।

इससे पहले, 5 अक्टूबर को, एक अन्य बलूच नागरिक, रऊफ जटक को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जेहरी से अगवा कर लिया था।

पांक ने कहा, "इस अभियान के दौरान इंटरनेट बंद कर दिया गया और सड़कें अवरुद्ध कर दी गईं, जबकि अपुष्ट रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कई लोगों को अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया।"

स्थानीय सूत्रों का हवाला देते हुए, एक अन्य मानवाधिकार संगठन, बलूच वॉयस फॉर जस्टिस (बीवीजे) ने कहा कि जेहरी में पाकिस्तानी सैन्य अभियान जारी रहने के कारण ड्रोन हमलों, हिंसा और जबरन गुमशुदगी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, और इस क्षेत्र में आने-जाने के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं।

बीवीजे ने कहा, "पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिससे निवासियों की आवाजाही प्रतिबंधित हो गई है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में दिखाया गया है कि जेहरी बाजार पूरी तरह से सुनसान और बंद है, जबकि सैन्यकर्मी टैंकों और भारी हथियारों के साथ इलाके में गश्त करते देखे जा सकते हैं।"

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सैन्य अभियानों के दौरान मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। उनका दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने क्षेत्र में युद्ध के सभी कानूनों और मानवाधिकार मानकों की अवहेलना की है।

मानवाधिकार संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से जेहरी में बिगड़ते हालात पर तत्काल ध्यान देने और पाकिस्तानी सैन्य घेराबंदी में फंसे हजारों लोगों की जान बचाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

--आईएएनएस

डीकेपी/

