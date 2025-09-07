बलूचिस्तान में 'इंटरनेट ब्लैकआउट', मानवाधिकार संगठन बोले 'ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला'

क्वेटा, 7 सितंबर (आईएएनएस)। बलूचिस्तान के लोगों को एक महीने के भीतर तीसरी बार इंटरनेट ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा है। मानवाधिकार समूहों ने इस प्रवृत्ति की आलोचना की है। उनका कहना है कि यह प्रतिबंध "बुनियादी मानवाधिकारों" को नजरअंदाज करने के समान है।

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा है कि "पूरी तरह से इंटरनेट बंद करने से सूचना के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवाजाही और शांतिपूर्ण सभाओं पर गहरा असर पड़ता है।" बलूचिस्तान के एक कार्यकर्ता ने इंटरनेट तक पहुंच को "बुनियादी मानवाधिकार" बताया और कहा कि इस फैसले के पीछे अधिकारियों का मकसद बाकी पाकिस्तान और दुनिया तक सूचना पहुंचने से रोकना है।

द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी अधिकारियों ने "कानून-व्यवस्था की स्थिति और मौजूदा खतरे की चेतावनी" का हवाला देते हुए 5 सितंबर शाम 5 बजे से 6 सितंबर रात 9 बजे तक बलूचिस्तान में थ्रीजी और फोरजी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की। आदेश में कहा गया है कि मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति और धार्मिक जुलूसों के कारण इंटरनेट बंद करना जरूरी था।

5 सितंबर को बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद करने को लेकर पाकिस्तानी अधिकारियों की आलोचना करते हुए, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, बलूचिस्तान प्रांत में 6 सितंबर (कल) के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिर से बंद करने की घोषणा की है। अगस्त के ज्यादातर समय इसी तरह के बहाने से सेवाएं बंद रहीं। प्रांत में कई लोगों के लिए इंटरनेट का उपयोग करने का एकमात्र जरिया मोबाइल इंटरनेट है, और व्यापक शटडाउन सूचना के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवाजाही और शांतिपूर्ण सभाओं के अधिकार को काफी हद तक कम कर देता है। बलूचिस्तान की एक कार्यकर्ता ने इस बारे में अपना दृष्टिकोण साझा किया कि कैसे बार-बार इंटरनेट शटडाउन का इस्तेमाल प्रांत में विरोध प्रदर्शनों और भाषणों को दबाने के लिए एक हथियार के रूप में किया गया है।"

एमनेस्टी इंटरनेशनल के बयान के अनुसार, बलूचिस्तान की एक कार्यकर्ता और राजनीतिक आयोजक युसरा ने इंटरनेट के बिना अपने काम और दैनिक जीवन के अनुभव साझा किए हैं। कार्यकर्ता ने बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद करने के लिए सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं।

कार्यकर्ता ने कहा, "ये शटडाउन इतने आम हो गए हैं कि अब हम इनकी उम्मीद करते हैं। यहां तक कि जब मैं और मेरे साथी आयोजक छोटे-मोटे आयोजनों या बैठकों के लिए अलग-अलग कस्बों और शहरों में जाते हैं, तो अक्सर हमारे पहुंचते ही इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। वे कहते हैं कि सुरक्षा कारणों से इंटरनेट बंद किया गया है, लेकिन किसकी सुरक्षा के लिए? हमें यह जानकर सुरक्षा महसूस नहीं होती कि हम अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पाएंगे या देश के बाकी हिस्सों की तरह हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी।"

"इंटरनेट बंद करने का असली कारण पाकिस्तान और दुनिया के बाकी हिस्सों तक जानकारी पहुंचने से रोकना है। कुछ महीने पहले, हमने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा के लिए एक ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया था, लेकिन हमारे कार्यक्रम से दो घंटे पहले, क्वेटा शहर (बलूचिस्तान की प्रांतीय राजधानी) में इंटरनेट बंद कर दिया गया। हमें मजबूरन कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। आज के दौर में, हमारा पूरा जीवन इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। क्वेटा में एक महिला द्वारा चलाए जा रहे घरेलू खाद्य व्यवसाय का क्या? वह अब ऑर्डर नहीं ले सकती और न ही डिलीवरी का प्रबंधन कर सकती है। उन छात्रों का क्या जिन्हें ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करने होते हैं? वे अपनी समय सीमा पूरी नहीं कर पा रहे हैं," कार्यकर्ता ने आगे कहा।

कार्यकर्ता ने याद किया कि कैसे पाकिस्तानी अधिकारियों ने 6 अगस्त को बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद करने की घोषणा की थी, जिसमें सुरक्षा को कारण बताया गया था और 1.4 करोड़ से ज्यादा की आबादी को इंटरनेट से जुड़ने के सबसे सुलभ माध्यम से काट दिया गया था। कार्यकर्ता ने कहा, "ये बंद रोजमर्रा की जिंदगी के साथ-साथ प्रांत में आम तौर पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों और सभाओं को भी प्रभावित करते हैं।"

6 अगस्त की घोषणा के पंद्रह दिन बाद, बलूचिस्तान उच्च न्यायालय ने सरकार को प्रांत में मोबाइल इंटरनेट बहाल करने का आदेश दिया। अदालती आदेश के बावजूद, पाकिस्तानी अधिकारियों ने 30 अगस्त को फिर मोबाइल इंटरनेट बंद करने की घोषणा की।

कार्यकर्ता ने कहा, "आगे बढ़ते हुए, मैं बलूचिस्तान में मानवाधिकारों पर व्यापक दमन का अंत देखना चाहता हूं। इंटरनेट तक पहुंच एक बुनियादी मानवाधिकार है, खासकर बलूचिस्तान जैसे देश में, जिसकी लंबे समय से उपेक्षा की गई है। अगर सरकार सुरक्षा कारणों से इंटरनेट बंद करना चाहती है, तो उसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि नेटवर्क शटडाउन प्रभावी और उचित हो। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा करने से हमारा दैनिक जीवन बाधित न हो।"

--आईएएनएस

केआर/