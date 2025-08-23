बीजिंग : पाक राष्ट्रपति जरदारी ने वांग यी से मुलाकात की

बीजिंग, 22 अगस्त (आईएएनएस)। स्थानीय समयानुसार 21 अगस्त को पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की।

जरदारी ने वांग यी से चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग को अपना हार्दिक अभिवादन व्यक्त करने का अनुरोध किया और उनके प्रति अपना गहरा सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर कई तूफानों का सामना किया है, और दोनों देश सदाबहार मित्र और साझेदार बने हुए हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी बदल जाएं, पाकिस्तान चीन पर पूरा भरोसा करता है और उसके साथ अडिग रूप से खड़ा रहेगा।

वांग यी ने राष्ट्रपति शी चिनफिंग का हार्दिक अभिवादन किया और कहा कि चीन का विकास विश्व शांति के लिए एक बढ़ती हुई शक्ति है, जो स्थिरता के कारकों को मजबूत करता है और विकासशील देशों की शक्ति को सुदृढ़ करता है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी शक्ति और कोई भी कठिनाई चीनी जनता की प्रगति को नहीं रोक सकती।

यात्रा के दौरान, वांग यी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की, और पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मुहम्मद इशाक डार के साथ छठी चीन-पाकिस्तान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता की।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मुनीर के साथ बैठक के दौरान, वांग यी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना राष्ट्रीय स्थिरता का आधार है और चीन-पाकिस्तान मैत्रीपूर्ण सहयोग की रक्षक है। पाकिस्तानी सेना ने दोनों देशों के नेताओं द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण आम सहमति को ईमानदारी से लागू करने, उच्च स्तर पर रणनीतिक आपसी विश्वास को गहरा करने और उच्च गुणवत्ता के साथ चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे 2.0 का संयुक्त निर्माण करने में दोनों पक्षों का निरंतर समर्थन किया है, जिससे नए युग में एक घनिष्ठ चीन-पाकिस्तान साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में तेजी लाने में सकारात्मक योगदान मिला है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

