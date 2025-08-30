बीजिंग : जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के स्मारक संस्थापनों और अवशेषों की सूची जारी

बीजिंग, 29 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की केंद्रीय समिति और चीनी राज्य परिषद की अनुमति पर राज्य परिषद ने 34 राष्ट्रीय स्तर के स्मारक संस्थापनों और अवशेषों की सूची जारी की। वहीं, वयोवृद्ध मामला मंत्रालय ने जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध में शामिल 43 प्रसिद्ध नायकों और हीरो ग्रुपों की सूची जारी की।

बताया जाता है कि चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध आधुनिक समय में चीनी लोगों द्वारा विदेशी आक्रमण के विरोध में सबसे लंबे समय में, सबसे बड़े पैमाने पर और सबसे बड़े बलिदान के साथ राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष था। यह पूर्ण विजय प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष भी था। इस महान विजय ने चीन को उपनिवेश और गुलाम बनाने की जापानी सैन्यवाद की साजिश को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और दुनिया में प्रमुख देश के रूप में चीन का स्थान पुनः स्थापित किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/