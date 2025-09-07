अन्तरराष्ट्रीय

बीजिंग : 2025 वैश्विक औद्योगिक इंटरनेट सम्मेलन 'एआई+' पर केंद्रित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 07, 2025, 02:02 PM

बीजिंग, 7 सितंबर (आईएएनएस)। 2025 वैश्विक औद्योगिक इंटरनेट सम्मेलन 6 सितंबर को पूर्वोत्तर चीन के ल्याओनिंग प्रांत की राजधानी शनयांग में शुरू हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य आकर्षण "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस+" रहा, जिसके जरिए औद्योगिक इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकियों के गहन एकीकरण पर बल दिया गया।

उद्घाटन समारोह में चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री ली लछंग ने कहा कि औद्योगिक इंटरनेट मजबूत विनिर्माण क्षमता और मजबूत साइबर शक्ति के निर्माण में एक अहम कड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंत्रालय औद्योगिक जरूरतों के आधार पर काम करेगा, खुलेपन और साझाकरण के सिद्धांतों का पालन करेगा, सिस्टम एकीकरण को मजबूत करेगा और औद्योगिक इंटरनेट के बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग को आगे बढ़ाएगा।

ल्याओनिंग प्रांत के गवर्नर वांग शिनवेइ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रांत औद्योगिक इंटरनेट को उन 22 प्रमुख औद्योगिक समूहों में शामिल करेगा जिन्हें पूरे ल्याओनिंग में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विनिर्माण उद्योग के डिजिटलीकरण, नेटवर्किंग और इंटेलिजेंस परिवर्तन को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही, नए औद्योगीकरण को सशक्त बनाने और नई गुणवत्ता उत्पादकता के विकास के लिए "प्रमुख चर" यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी उपयोग किया जाएगा।

8 सितंबर तक, तीन दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान, औद्योगिक इंटरनेट की आपूर्ति और मांग से जुड़ी अग्रणी कंपनियां शनयांग औद्योगिक संग्रहालय में एकत्रित हुईं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े मॉडलों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों के औद्योगिक अनुप्रयोग परिदृश्यों का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही, सम्मेलन में उच्च-स्तरीय, इंटेलिजेंस और हरित औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए 20 से अधिक मंचों और विशेष आदान-प्रदान गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...