Bihar Election : भाजपा के सिंबल पर मोहनिया से चुनाव लड़ेंगी संगीता कुमारी, शीर्ष नेतृत्व को दिया धन्यवाद

मोहनिया सीट पर भाजपा की संगीता कुमारी और बसपा के ओमप्रकाश दीवाना आमने-सामने
Oct 19, 2025, 02:57 AM
बिहार चुनावः भाजपा के सिंबल पर मोहनिया से चुनाव लड़ेंगी संगीता कुमारी, शीर्ष नेतृत्व को दिया धन्यवाद

कैमूर: बिहार चुनाव में भाजपा ने मोहनिया विधानसभा सीट पर संगीता कुमारी को टिकट दिया है। निवर्तमान विधायक संगीता कुमारी ने कहा कि मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे टिकट दिया है। मैं 18 अक्टूबर को नामांकन करूंगी। आप लोगों ने मुझे हमेशा अपनी बहू-बेटी के रूप में मान-सम्मान दिया है।

उन्होंने कहा कि जब भी मैं सदन में गई, मैंने कहा कि मोहनिया को सम्मान दिलाना है। विकास की एक नई गाथा मैंने जरूर गढ़ने की कोशिश की। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सहित कई नेता नामांकन सभा में आ रहे हैं।

महागठबंधन पर तंज कसते हुए निवर्तमान विधायक संगीता कुमारी ने कहा कि महागठबंधन में हार की हताशा दिख रही है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, यह साफ दृष्टिकोण है कि बिहार की जनता बिल्कुल इन्हें नकार चुकी है। एनडीए गठबंधन पूरी चट्टानी एकता के साथ मजबूती के साथ लड़ने जा रहा है। बिहार का जनादेश एनडीए के पक्ष में है।

वहीं, मोहनिया विधानसभा सुरक्षित सीट से चर्चित बिरहा गायक ओमप्रकाश दीवाना भी इस बार बसपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं।

शुक्रवार को मोहनिया से बिरहा गायक ओमप्रकाश दीवाना ने बसपा के टिकट पर नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान ओमप्रकाश दीवाना ने कहा कि इस बार का मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और युवाओं का पलायन। इन मुद्दों को लेकर मैं समाज के बीच जा रहा हूं।

उन्होंने कहा कि लड़ाई के मैदान में जितने प्रत्याशी हैं, सभी प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन मैं प्रतिद्वंद्वी को कभी अपनी लड़ाई का द्योतक नहीं मानता, क्योंकि मुझे वोट हमेशा अपने मतदाताओं से लेना है, जितना मैं अपनी सिंगिंग को लेकर आश्वस्त हूं, उससे ज्यादा जीत को लेकर।

संगीता कुमारी इस सीट पर निवर्तमान विधायक हैं। पिछले चुनाव में वह राजद के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थीं। 2024 में वह राजद से नाराज होकर भाजपा में शामिल हो गई थीं।

 

 

