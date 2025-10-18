अन्तरराष्ट्रीय

भविष्य में वैश्विक महिला कार्यों को अधिक सक्रियता से बढ़ावा देना चाहिए : बुल्गारिया की उपराष्ट्रपति

Oct 18, 2025, 08:43 AM
बीजिंग, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन आईं बुल्गारियाई उपराष्ट्रपति इलियाना इओटोवा ने पेइचिंग में चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) के "उच्च स्तरीय इंटरव्यू" प्रोग्राम को एक विशेष साक्षात्कार दिया।

वैश्विक महिला मुद्दों के विकास पर चर्चा करते हुए, इलियाना इओटोवा ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना और वैश्विक महिला मुद्दों के विकास को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पेइचिंग घोषणापत्र और कार्रवाई योजना में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर वैश्विक महिला मुद्दों के विकास को तेजी से और अधिक सक्रियता से बढ़ावा देना चाहिए।

साक्षात्कार में इलियाना इओटोवा ने कहा कि सबसे पहले मैं चीन सरकार और अखिल चीन महिला महासंघ को इस शिखर सम्मेलन को इतने उच्च स्तर पर आयोजित करने के लिए बधाई देना चाहती हूं। तीस वर्ष पहले के पेइचिंग घोषणापत्र और कार्रवाई योजना को सभी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों, संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और कई यूरोपीय दस्तावेजों में शामिल किया गया है। मैंने दस वर्षों तक यूरोपीय संसद के सदस्य के रूप में कार्य किया है। पेइचिंग घोषणापत्र और कार्रवाई योजना का बार-बार उल्लेख किया गया है और ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता के लिए प्रयास करने हेतु हमारे लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु रहे हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

