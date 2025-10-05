भूटान में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने पहुंची भारतीय सेना, चुनौतियों के बीच बचाई कई जिंदगियां

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। रविवार तड़के अमोचू नदी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ के कारण भूटान के अस्थायी आवास और मजदूर शिविरों में कई परिवार और श्रमिक फंस गए थे। चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद, भूटानी अधिकारियों और भारतीय सेना के बीच समन्वित बचाव प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ कि सभी प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए।

जब ड्रुक एयर का एक हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण उड़ान नहीं भर सका, तो भूटान ने भारत से तत्काल सहायता मांगी।

भारतीय सेना ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाते हुए हेलीकॉप्टर तैनात किए।

टीमों ने फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और सुनिश्चित किया कि उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा मिले।

भूटान की शाही सरकार ने भारतीय सेना को समय पर और जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने के लिए, साथ ही रॉयल भूटान आर्मी और ड्रुक एयर की टीमों को उनके साहसिक प्रयासों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

इस घटना ने एक बार फिर भूटान और भारत के बीच स्थायी मित्रता और सहयोग को रेखांकित किया।

उल्लेखनीय है कि भूटानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमोचू नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे अस्थायी क्वारंटाइन आवास और कार्यबल प्रबंधन केंद्र में रहने वाले कई परिवार प्रभावित हुए।

जल स्तर में तेजी से वृद्धि के कारण कई लोग फंस गए, जिसके कारण स्थानीय अधिकारियों ने तत्काल मदद का हाथ बढ़ाया।

भूटान के गृह मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "बचाव अभियान के शुरुआती चरणों में, दो व्यक्तियों के लापता होने की सूचना मिली थी; माना जा रहा है कि एक बह गया और दूसरा लापता है।"

इसमें आगे कहा गया है, "स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत ड्रुक एयर हेलीकॉप्टर सर्विसेज से सहायता मांगी। दुर्भाग्य से, खराब मौसम के कारण, हेलीकॉप्टर पारो से उड़ान नहीं भर सका। रॉयल भूटान आर्मी (आरबीए) ने तत्काल सहायता के लिए भारतीय सेना के साथ समन्वय किया।"

भारतीय सेना ने तत्परता दिखाते हुए सराहनीय काम किया। तुरंत दो हेलीकॉप्टर तैनात किए गए और लगभग 12.55 बजे घटनास्थल पर पहुंच गए।

हेलीकॉप्टरों ने तीनों फंसे हुए व्यक्तियों को सीएसटी ग्राउंड तक सफलतापूर्वक पहुंचाया, जहां से उन्हें चिकित्सा देखभाल के लिए अस्पताल ले जाया गया।

इसमें आगे कहा गया, "घटनाक्रम में एक सकारात्मक मोड़ यह आया कि बाद में पुष्टि हुई कि पहले लापता बताए गए दो कर्मचारी भी जीवित और सुरक्षित पाए गए।"

इसमें आगे कहा गया, "भूटान की शाही सरकार भारतीय सेना द्वारा समय पर और जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने के लिए उनकी हार्दिक सराहना और गहरा आभार व्यक्त करती है।"

--आईएएनएस

केआर/