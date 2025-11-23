भूटान के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता की

ढाका, 22 नवंबर (आईएएनएस)। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने शनिवार को ढाका के तेजगांव स्थित मुख्य सलाहकार कार्यालय में द्विपक्षीय वार्ता की।

दोनों नेताओं ने बांग्लादेश-भूटान से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन, इंटरनेट सहयोग, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण, जल संसाधन, निवेश और विमानन शामिल हैं।

प्रधानमंत्री तोबगे दोपहर 3:15 बजे मुख्य सलाहकार कार्यालय पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच लगभग एक घंटे तक द्विपक्षीय बैठक चली।

प्रोफेसर यूनुस ने भूटान को बांग्लादेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र बताते हुए कहा कि भूटान क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए ढाका के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि हमारा भविष्य साथ मिलकर बनाना है। भूगोल और प्रकृति हमें एक साथ लाई है। हमारा भाग्य साथ मिलकर भविष्य का निर्माण करना है।

वहीं, प्रधानमंत्री तोबगे ने कहा कि भूटान और बांग्लादेश के बीच मधुर और उत्कृष्ट संबंध हैं। उन्होंने बांग्लादेश को भूटान की आध्यात्मिक विरासत का स्रोत बताया और याद दिलाया कि मध्य युग के दौरान बांग्लादेशी भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म को हिमालयी क्षेत्र में पहुंचाया था।

प्रधानमंत्री ने गहन व्यापार और आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमें समृद्ध होना है, तो हमें मिलकर समृद्ध होना होगा।

दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर औपचारिक रूप से चर्चा शुरू करने की योजना पर चर्चा की। बांग्लादेश और भूटान ने इससे पहले 2020 में एक अधिमान्य व्यापार समझौता किया था।

प्रधानमंत्री तोबगे ने कहा कि थिम्पू जितनी जल्दी हो सके एफटीए पर हस्ताक्षर करना चाहता है और उम्मीद करता है कि भूटान बांग्लादेश के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला पहला देश बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि एफटीए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा।

मुख्य सलाहकार ने भूटान से माल की आवाजाही को सुगम बनाने पर बांग्लादेश की उच्च प्राथमिकता पर जोर दिया और कहा कि उन्होंने अधिकारियों को भूटानी कंटेनरों को जल्द से जल्द साफ करने का निर्देश दिया है।

