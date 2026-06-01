भीषण तूफान के बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर नुकसान, 70 हजार से ज्यादा घरों की बिजली गुल

सिडनी, 1 जून (आईएएनएस)। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सप्ताहांत के दौरान आए भीषण तूफानों के बाद हजारों घरों की बिजली गुल हो गई है। इन तूफानों से कई संपत्तियों और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा है।

बिजली कंपनी वेस्टर्न पावर के अनुसार, सोमवार सुबह तक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लगभग 70,000 उपभोक्ता, जिनमें पर्थ के लोग भी शामिल हैं, बिजली के बिना थे। शनिवार और रविवार को राज्य के दक्षिणी हिस्से में आए तेज तूफानों ने काफी नुकसान पहुंचाया।

दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में सौ किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार वाली हवाएं चलीं। करीब 24 घंटे तक चले इस खराब मौसम के कारण कई जगहों पर नुकसान और जलभराव की स्थिति पैदा हो गई।

स्टेट इमरजेंसी सर्विस (एसईएस) ने बताया कि सोमवार सुबह तक उन्हें मदद के लिए लगभग 700 कॉल मिली थीं। ज्यादातर शिकायतें छतों के नुकसान, इमारतों को हुए नुकसान और पेड़ों के गिरने से जुड़ी थीं। अधिकारियों ने कहा कि अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के अनुसार, पर्थ के समुद्र किनारे स्थित 'कॉटस्लो' इलाके में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की छत तेज हवाओं से उड़ गई। आसपास रहने वाले लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है।

पर्थ के पश्चिमी उपनगरों से शनिवार शाम लापता हुआ 11 साल का एक लड़का रविवार सुबह सुरक्षित मिल गया। पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। वेस्टर्न पावर का अनुमान है कि ज्यादातर इलाकों में बिजली आपूर्ति सोमवार रात तक बहाल कर दी जाएगी।

कुछ क्षेत्रों में चक्रवात जैसी तेज हवाएं दर्ज की गईं। केप नैचुरलिस्ट में हवा का झोंका 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गया।

वेस्टर्न पावर पूरे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिजली बहाल करने के लिए काम कर रही है। फिलहाल लगभग 69,000 उपभोक्ता बिजली कटौती से प्रभावित हैं और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में तूफान से जुड़े 250 से अधिक बिजली व्यवधान दर्ज किए गए हैं।

कंपनी का कहना है कि ज्यादातर बिजली आपूर्ति शाम करीब 6:30 बजे तक बहाल हो सकती है, लेकिन यह काम काफी बड़ा और चुनौतीपूर्ण है।

वेस्टर्न पावर के ऑपरेशनल मेंटेनेंस प्रमुख ब्रेट होविंग ने कहा, "इस समय हमारे नेटवर्क पर लगभग 1,300 घटनाएं दर्ज हैं, इसलिए यह बिल्कुल भी छोटा मामला नहीं है।"

पर्थ और राज्य के दक्षिणी तथा पश्चिमी तटीय इलाकों में सड़कों पर गिरे पेड़, बिजली के तार और अन्य मलबा देखा गया है। प्राधिकरण ने वाहन चालकों से सावधानी से गाड़ी चलाने की अपील की है।

--आईएएनएस

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