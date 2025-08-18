अन्तरराष्ट्रीय

भारतीय विदेश सचिव ने काठमांडू में नेपाली सेना को सैन्य वाहन भेंट किए

Aug 18, 2025, 02:32 PM

काठमांडू, 18 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपनी दो दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान नेपाली सेना को छह हल्के सैन्य वाहन सहित कई सैन्य उपकरण भेंट किए। यह समारोह जंगी अड्डा स्थित नेपाली सेना मुख्यालय में आयोजित हुआ, जहां मिस्री ने स्वयं ये वाहन सौंपे।

एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के अनुसार, इन वाहनों को भेंट करने की योजना पहले से तय थी और विदेश सचिव ने इसे व्यक्तिगत रूप से सौंपने का फैसला किया।

वाहनों के साथ-साथ मिस्री ने नेपाली सेना को दो सैन्य कुत्ते, छह घोड़े और चिकित्सा आपूर्ति की एक खेप भी प्रदान की। समारोह से पहले उन्होंने नेपाली सेना प्रमुख जनरल अशोकराज सिगडेल के साथ भारत-नेपाल रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। यह भेंट दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक रिश्तों को और गहरा करने का प्रतीक है।

मिस्री रविवार को काठमांडू पहुंचे थे और उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के लिए भारत यात्रा का औपचारिक निमंत्रण भी था। अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री ओली, नेपाली कांग्रेस नेता शेर बहादुर देउबा, विपक्षी नेता पुष्प कमल दहल "प्रचंड" और विदेश मंत्री आरज़ू राणा देउबा से मुलाकात की। इन मुलाकातों में दोनों देशों के बीच व्यापार, बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान इस विषय पर भी चर्चा हुई कि कैसे दोनों देश आगे चलकर अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर सकते हैं।

विदेश सचिव आज दोपहर दिल्ली लौटेंगे। विदेश मामलों के जानकार का कहना है कि यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच मजबूत कूटनीतिक और रक्षा संबंधों को दर्शाती है, जो दोनों देशों के लिए पारस्परिक हितों को बढ़ावा देती है। दोनों ही देश लंबे समय से अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस

