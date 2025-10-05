अन्तरराष्ट्रीय

भारतीय सेना ने भूटान में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाया

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव प्रणाली के कारण आई भारी बारिश से तोरसा नदी में बाढ़ आ गई, जिससे पश्चिम बंगाल और भूटान के बड़े क्षेत्र जलमग्न हो गए।

रविवार को आपातकालीन निकासी अनुरोध पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए, भारतीय सेना ने भूटान के फुंटशोलिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बचाव अभियान के लिए सेवोके रोड एविएशन बेस से दो हेलीकॉप्टर रवाना किए।

खराब मौसम और कम दृश्यता के बावजूद, सेना के पायलटों ने हवाई सर्वेक्षण किया और मुश्किल इलाके में हेलीकॉप्टर उतारकर फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित निकाला।

एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा, "भारतीय सेना संकट के समय नागरिक प्रशासन की मदद के लिए हमेशा तैयार है। यह अभियान हमारी मानवीय मूल्यों और भारत-भूटान की गहरी दोस्ती के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

यह सफल मिशन मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दिखाता है। साथ ही, यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और सद्भावना को और मजबूत करता है।

भूटान की शाही सरकार ने समय पर प्रदान की गई सहायता के लिए भारतीय सेना के साथ-साथ रॉयल भूटान आर्मी और ड्रुक एयर टीमों के प्रति उनके साहसिक प्रयासों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

भूटान के गृह मंत्रालय ने एक प्रेस नोट में कहा, "बचाव अभियान के प्रारंभिक चरण के दौरान, दो व्यक्तियों के लापता होने की सूचना मिली थी; ऐसा माना जा रहा है कि एक बह गया है और दूसरे का कोई पता नहीं चल पाया है।"

स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत ड्रुक एयर हेलीकॉप्टर सर्विसेज से सहायता मांगी। दुर्भाग्य से, खराब मौसम के कारण, हेलीकॉप्टर पारो से उड़ान नहीं भर सका। इसके बाद रॉयल भूटान आर्मी (आरबीए) ने तत्काल सहायता के लिए भारतीय सेना के साथ समन्वय किया।

त्वरित एवं सराहनीय प्रतिक्रिया में भारतीय सेना के दो हेलीकॉप्टर तैनात किए गए और रविवार को लगभग 12:55 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। हेलीकॉप्टरों ने फंसे हुए तीनों व्यक्तियों को सफलतापूर्वक सीएसटी ग्राउंड तक पहुंचाया, जहां से उन्हें चिकित्सा देखभाल के लिए अस्पताल ले जाया गया।

प्रेस नोट में आगे कहा गया, "घटनाक्रम में एक सकारात्मक मोड़ यह आया कि बाद में पुष्टि हुई कि पहले लापता बताए गए दो कर्मचारी भी जीवित और सुरक्षित पाए गए। भूटान की शाही सरकार भारतीय सेना द्वारा समय पर दी गई जीवन रक्षक सहायता के लिए हार्दिक आभार और आभार व्यक्त करती है।"

