भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने अमेरिकी प्रतिनिधियों से की मुलाकात, व्यापार और सुरक्षा में सहयोग पर की बातचीत

वॉशिंगटन, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने हाउस डेमोक्रेट्स कॉकेस के उपाध्यक्ष टेड ल्यू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रक्षा और सुरक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश तथा जनसंपर्क से से जुड़ी साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की।

मुलाकात के बाद भारतीय राजनयिक क्वात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "हाउस डेमोक्रेट्स कॉकस के वाइस चेयर, रिप्रेजेंटेटिव टेड लियू के साथ अच्छी बातचीत हुई। एआई, डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, व्यापार और निवेश, और लोगों के बीच संबंधों में नए विकास पर हमारी साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। आपसी हितों के मुद्दों पर लगातार सहयोग की उम्मीद है।"

12 दिसंबर को क्वात्रा ने कहा कि उन्होंने भारत-अमेरिका मजबूत संबंधों की दृढ़ समर्थक और ब्लैक कॉकेस की अध्यक्ष यवेट क्लार्क के साथ उपयोगी बैठक की। उन्होंने एआई क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने, जिसमें डाटा गोपनीयता और डाटा सुरक्षा शामिल हैं पर उनके दृष्टिकोण की सराहना की।

विनय क्वात्रा ने बताया कि उन्होंने भारत के एआई लक्ष्य और एआई इम्पैक्ट समिट में उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक दिलचस्प बातचीत की और अमेरिकी उद्योग को भारत की एआई जर्नी में अहम साझेदार बनने के लिए आमंत्रित किया। इस समिट का आयोजन अलब्राइट स्टोनब्रिज समूह की तरफ से किया गया था।

इसके अलावा, हफ्ते की शुरुआत में, भारतीय राजदूत ने सीनेट डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस के उपसचिव और सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सदस्य सेनेटर ब्रायन शैट्ज के साथ मीटिंग की थी।

क्वात्रा ने एक्स पर पोस्ट जरिए बताया कि सेनेटर ब्रायन शैट्ज से मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और ऊर्जा, तकनीक, और नवाचार में भारत-अमेरिका के गहरे जुड़ाव पर नजरिए साझा किए। इसके अलावा कुछ खास क्षेत्रीय विकास पर भी चर्चा हुई।

क्वात्रा ने अमेरिकी प्रतिनिधि दीना टाइटस से भी मुलाकात की और तकनीक, पर्यटन और व्यापार सहित साझेदारी के अन्य पहलुओं पर चर्चा की। अपनी मीटिंग के बाद क्वात्रा ने लिखा, " हमने अपनी पार्टनरशिप के कई पहलुओं, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और पर्यटन पर चर्चा की। मैं दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों के लिए उनके लगातार सपोर्ट के लिए आभारी हूं।"

--आईएएनएस

केके/वीसी