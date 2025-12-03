अन्तरराष्ट्रीय

भारतीय राजदूत क्वात्रा ने सर्जियो गोर का किया खास स्वागत, दिल्ली में यूएस एंबेसडर की जिम्मेदारी संभालने पर दी बधाई

Dec 03, 2025, 03:19 PM

वॉशिंगटन, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने हाल ही में नई दिल्ली में अपनी जिम्मेदारी संभाली है। ऐसे में उनके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने गोर के लिए इस समारोह का आयोजन किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

इस मौके पर सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी (अमेरिका की सीनेट विदेश संबंध समिति) के चेयरमैन और अमेरिकी सीनेटर जिम रिश और अमेरिका की विदेश मामलों की सदन कमेटी के चेयरमैन और अमेरिकी प्रतिनिधि ब्रायन मास्ट भी मौजूद रहे।

इस संबंध में भारतीय राजदूत क्वात्रा ने कहा, "आज रात भारतीय भवन में राजदूत सर्जियो गोर के लिए फेयरवेल रिसेप्शन होस्ट करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। नई दिल्ली में उनके असाइनमेंट के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन सीनेटर रिश और हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन रिप्रेजेंटेटिव ब्रायन मास्ट की मौजूदगी के लिए आभारी हूं।"

उन्होंने आगे लिखा कि साथ ही, इस समारोह में शामिल होने वाले दोस्तों और शुभचिंतकों को भी धन्यवाद। इसके साथ ही, भारतीय राजदूत ने अमेरिकी राजदूत को बधाई देते हुए लिखा कि मैं आपको नई दिल्ली में अपनी जिम्मेदारी संभालने की तैयारी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए कल शाम केनेडी सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होकर खुशी हुई।

बता दें, बीते नवंबर में सर्जियो गोर को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शपथ दिलाई थी। इस मौके पर विदेश मंत्री मार्को रुबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट भी मौजूद थे।

इस दौरान उपराष्ट्रपति वेंस ने भी गोर को बधाई देते हुए कहा कि वे और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों भारत को बहुत पसंद करते हैं। वहीं सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद किया और कहा कि वे भारत-अमेरिका रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में पूरी मेहनत से काम करेंगे।

उन्होंने कहा, "मैं कई वर्षों से आपके साथ हूं और आगे भी रहूंगा। यह मेरे लिए एक अविश्वसनीय सम्मान की बात है और मैं दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं।" 38 वर्ष के सर्जियो गोर इस पद पर नियुक्त होने वाले अब तक के सबसे युवा अमेरिकी राजदूत हैं और लंबे समय से ट्रंप के करीबी सहयोगी रहे हैं।

--आईएएनएस

केके/एएस

