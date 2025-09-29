भारतीय हेल्थ केयर सिस्टम की अमेरिकन महिला फैन, यूएस से तुलना कर बताया अनुभव

नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)। कुछ समय से सोशल मीडिया पर अमेरिकन महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की तारीफ करती नजर आ रही हैं। महिला को भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अमेरिका से इसकी तुलना कर दी।

इस 'वायरल महिला' का नाम क्रिस्टन फिशर है, जो बीते चार सालों से भारत में रह रही हैं। क्रिस्टन ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान उनका अनुभव कैसा था।

उन्होंने बताया कि उनके अंगूठे में चोट लग गई थी और बहुत खून बह रहा था। ऐसे में वह साइकिल चलाकर नजदीकी अस्पताल पहुंची, जहां महज 50 रुपए में उनका इलाज हो गया।

क्रिस्टन ने यह भी बताया कि अस्पताल उनके घर से काफी पास था, जिसकी वजह से वह साइकिल चलाकर इलाज के लिए तुरंत वहां पहुंच सकीं। उनके अंगूठे से खून इतना बह रहा था कि उसे रोक पाना उनके लिए मुश्किल हो गया था और उन्हें लगा कि खून रोकने के लिए टांके लगाने पड़ेंगे।

हालांकि, 45 मिनट के अंदर ही सही इलाज की वजह से खून रुक गया और टांके लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए उन्हें 50 रुपए की फीस का भुगतान करना पड़ा।

ऐसे में क्रिस्टन ने बताया कि अमेरिका की तुलना में भारत में इलाज में कम पैसे लगे। उन्होंने कहा कि उनके घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर अस्पताल है और भारत में डॉक्टर, क्लीनिक या अस्पताल तक पहुंचना बेहद आसान है। पूरे इलाज का खर्च 50 रुपए (करीब 60 सेंट) आया, जबकि अमेरिका में इतनी छोटी सी चोट पर भी भारी-भरकम बिल बन जाता है। वहां तो सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम ही 1-2 हजार डॉलर प्रति महीना होता है।

वहीं, क्रिस्टन के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के भी अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं।

क्रिस्टन के इस वीडियो के बाद भारत बनाम अमेरिका को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने भारत को लेकर उन्होंने जो कहा, उसके लिए धन्यवाद किया। वहीं, एक यूजर ने लिखा कि अगर डॉक्टर आपका पड़ोसी होता तो 50 रुपए भी माफ हो जाते। वहीं, एक विदेशी महिला ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि वहां (भारत) की खेती भी काफी अच्छी होती है।

-- आईएएनएस

कनक/एबीएम