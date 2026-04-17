अन्तरराष्ट्रीय

भारतीय हज यात्रियों के लिए कई आधुनिक व्यवस्थाएं, स्मार्ट वॉच, लोकेशन ट्रेस समेत अन्य सुविधाएं शामिल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 17, 2026, 04:35 PM

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत से हज यात्रा 18 अप्रैल को शुरू होने वाली है। इसमें यात्रियों का पहला बैच देश भर के अलग-अलग एम्बार्केशन पॉइंट से सऊदी अरब के लिए रवाना होगा। विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, कुल 1,75,025 यात्रियों के हज की इस पवित्र यात्रा पर जाने की उम्मीद है। यात्रियों की सुविधाओं और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट वॉच, ऐप से निगरानी समेत अन्य कई कदम उठाए गए हैं।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं और एक आसान, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सरकार का वादा दोहराया है। उन्होंने हज यात्रा पर जाने वाले सभी 1,75,025 यात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने इस साल हज यात्रियों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कई नई पहल की हैं।

हज के लिए नोडल मिनिस्ट्री के तौर पर, किरेन रिजिजू ने हज कमेटी ऑफ इंडिया, दूसरे केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों और सऊदी अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे इंतजाम किए हैं। इन कोशिशों का मकसद हज यात्रियों के लिए आसान लॉजिस्टिक्स और बेहतर ऑन-ग्राउंड सुविधा सुनिश्चित करना है।

विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, हज 2026 के लिए शुरू की गई खास नई पहलों में हज सुविधा ऐप के जरिए बेहतर डिजिटल सुविधा, गुम हुए यात्रियों को ढूंढने और मदद के लिए हज सुविधा स्मार्ट रिस्टबैंड लगाना और पहली बार लगभग 20 दिनों का कम समय का हज ऑप्शन शुरू करना शामिल है, जिससे यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी।

भारत सरकार ने हर यात्री को लगभग 6,25,000 रुपए का बढ़ा हुआ इंश्योरेंस कवरेज भी सुनिश्चित किया है, जिससे यात्रा के दौरान वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी। इसके अलावा, लगभग 60,000 यात्री मक्का और मदीना के बीच हाई-स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी का फायदा उठाएंगे, जिससे शहर के बीच तेज, सुरक्षित और ज्यादा आरामदायक यात्रा सुनिश्चित होगी।

इसके अलावा, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और शिकायत सुलझाने के तरीकों को मजबूत करने, मेडिकल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य सुविधा में सुधार और सऊदी अरब में रहने और ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए बेहतर तालमेल जैसे कदम उठाए गए हैं।

यात्रियों को बेहतर सर्विस देने के लिए इस बार मक्का में होटल-स्टाइल की रहने की जगहें किराए पर ली गई हैं। बिना किसी परेशानी के निकलने के लिए एयरपोर्ट पर चेक-इन प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी खास जोर दिया गया है।

हज ऑपरेशन देश भर में 17 एम्बार्केशन पॉइंट्स के जरिए किए जाएंगे, जिससे आसान और अच्छी लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित होगी। इनमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, श्रीनगर और दूसरे बड़े शहर शामिल हैं।

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिकारियों द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस और निर्देशों का पालन करें, जिसमें स्वास्थ्य और ट्रैवल एडवाइजरी शामिल हैं, ताकि हज सुरक्षित और रूहानी तौर पर पूरा हो सके।

--आईएएनएस

केके/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...