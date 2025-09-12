अन्तरराष्ट्रीय

भारत दुनिया में हमारे राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है: ट्रंप के दूत सर्जियो गोर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 12, 2025, 01:59 AM

वाशिंगटन, 11 सितंबर (आईएएनएस)। भारत में अमेरिकी राजदूत के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित सर्जियो गोर ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया है।

सर्जियो गोर ने गुरुवार को सीनेट के समक्ष उपस्थित होते हुए भारत के साथ रक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का वादा किया।

उन्होंने आगे कहा, "भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास और सैन्य क्षमताएं इसे क्षेत्रीय स्थिरता की आधारशिला और समृद्धि को बढ़ावा देने तथा हमारे देशों के साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं। भारत दुनिया में हमारे राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। मैं राष्ट्रपति के एजेंडे को पूरा करने और हमारे रक्षा सहयोग को बढ़ाकर, निष्पक्ष और लाभकारी व्यापार को गहरा करके, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करके और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाकर अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा।"

उन्होंने भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने की भी बात की।

उन्होंने कहा, "मैं भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने को प्राथमिकता दूंगा। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार, रक्षा प्रणालियों के सह-विकास और सह-उत्पादन को आगे बढ़ाना और महत्वपूर्ण रक्षा बिक्री को पूरा करना शामिल है।"

गोर ने भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत की 1.4 अरब की आबादी और तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग अमेरिका के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर दवाइयों और महत्वपूर्ण खनिजों तक अपार अवसर प्रदान करते हैं और सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गोर का परिचय देते हुए अमेरिका-भारत संबंधों को आज दुनिया में अमेरिका के सबसे बेहतरीन संबंधों में से एक बताया और कहा कि यह असाधारण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।

रुबियो ने आगे कहा, "वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की लड़ाकू कमान का नाम बदल दिया है। भारत इसके केंद्र में है।"

बुधवार को, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने सर्जियो गोर के नामांकन का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवा देने के लिए भेज रहे हैं।

राजदूत क्वात्रा ने एक्स पर लिखा, "इस कदम को भारत-अमेरिका संबंधों के महत्व और प्राथमिकता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, और यह दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और मैत्रीपूर्ण संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता है।"

22 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में देश के अगले राजदूत के रूप में नामित करने की घोषणा की।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं अपने एजेंडे को पूरा करने और अमेरिका को फिर से महान बनाने में हमारी मदद करने के लिए पूरी तरह भरोसा कर सकूँ। सर्जियो एक अद्भुत राजदूत साबित होंगे।"

ट्रंप ने यह भी घोषणा की थी कि गोर दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए एक विशेष दूत के रूप में भी काम करेंगे।

38 वर्षीय गोर व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय के निदेशक हैं, जिन्हें नए ट्रंप प्रशासन में 4,000 से अधिक पदों की जांच का काम सौंपा गया है।

--आईएएनएस

डीकेपी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...