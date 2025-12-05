भारत-रूसी झंडे और खास रोशनी से सजा प्रधानमंत्री आवास, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ की डिनर

नई दिल्ली, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग को गुरुवार को भारत-रूस के झंडों और खास रोशनी से सजाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अपने सरकारी आवास पर डिनर के लिए स्वागत किया। पुतिन दो दिन की राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं।

दोनों नेता हवाई अड्डे से एक ही कार में साथ आए। प्रधानमंत्री मोदी खुद पुतिन को रिसीव करने के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचे थे, जो दोनों देशों की गहरी दोस्ती और नेताओं के बीच की घनिष्ठता को दर्शाता है।

पीएम मोदी ने कहा कि वे पुतिन के साथ बैठकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने एक्स पर लिखा, “भारत में अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। मैं गुरुवार शाम और शुक्रवार को होने वाली बातचीत के लिए उत्सुक हूं। भारत-रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है और दोनों देशों के लोगों के लिए बेहद लाभकारी रही है।”

दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने गर्मजोशी से एक-दूसरे को गले लगाकर स्वागत किया और फिर एक ही वाहन में रवाना हुए। उन्होंने स्वागत समारोह के हिस्से के रूप में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कुछ देर देखा और तालियां बजाईं।

जुलाई 2024 में पुतिन ने मॉस्को स्थित अपने आधिकारिक आवास नोवो-ओगार्योवो में भी प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी की थी।

शुक्रवार को होने वाला 23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित हो रहा है।

पुतिन की यात्रा से पहले एक बयान में कहा गया, “यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इससे राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और मानवीय क्षेत्रों सहित भारत-रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के पूरे दायरे पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। साथ ही क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार होगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली बैठक में यही सभी प्रमुख विषय केंद्र में होंगे।”

राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद हैदराबाद हाउस में औपचारिक वार्ता होगी। बातचीत के बाद संयुक्त बयान जारी होने और कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।

इसके अलावा, पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे।

