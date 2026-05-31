भारत पहुंचीं अमेरिका की विदेश अवर सचिव सारा रोजर्स, ताजमहल का किया दौरा

नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। अमेरिका विदेश विभाग में कूटनीति और सार्वजनिक मामलों की अवर सचिव सारा बी रोजर्स भारत दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने भारत के आगरा में स्थित ताजमहल का दौरा किया। इसके अलावा वह आईआईटी दिलली भी पहुंची और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद रहे।

अवर सचिव सारा रोजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "भारत की अपनी पहली ट्रिप पर सर्जियो गोर से बेहतर होस्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। ताजमहल की परफेक्शन और सिमिट्री की तारीफ करने के लिए उसे खुद देखना जरूरी है, बढ़ती आबादी और आईआईटी दिल्ली के टेक ग्रेजुएट्स की एनर्जी भी वैसी ही है। मैं यह दौरा कभी नहीं भूलूंगी। पूरी अमेरिकी दूतावास की टीम को धन्यवाद।"

वहीं अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने लिखा, "सारा रोजर्स की इस इलाके के पहले दौरे पर भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। नई दिल्ली में हमारी बातचीत इस बात पर केंद्रित थी कि पब्लिक डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और लोगों के बीच जुड़ाव, इनोवेशन, आर्थिक मौके और क्षेत्रीय सुरक्षा में अमेरिका-भारत साझेदारी को आगे बढ़ाने में कैसे मदद करते हैं।"

इसके अलावा, आईआईटी दिल्ली में हुए कार्यक्रम को लेकर गोर ने लिखा, "टीआरयूएसटी के तहत, अमेरिका-भारत तकनीकी साझेदारी अच्छे नतीजे दे रही है। आईआईटी दिल्ली में, मैंने हमारे मजबूत द्विपक्षीय तकनीकी संबंध और रणनीतिक तकनीक पर गहरे सहयोग के मौकों पर जोर दिया। हम राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के साझा विजन को हकीकत में बदल रहे हैं: 21वीं सदी को अमेरिका-भारत साझेदारी की ताकत से बनाना।"

अमेरिकी विभाग की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, सारा 27 मई से 10 जून 2026 तक भारत, नेपाल, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दौरे पर हैं। सारा का यह पहला भारत दौरा था।

वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी अपने पति के साथ निजी भारत दौरे पर ताजमहल देखने के लिए आगरा पहुंची। भारत के निजी दौरे पर टिफनी ने अमेरिकी राजदूत गोर से भी मुलाकात की। टिफनी से मुलाकात की तस्वीरें साझा कर गोर ने लिखा कि भारत में स्वागत है।

--आईएएनएस

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