भारत और दक्षिणी सूडान ने एफओसी की पहले दौर की बैठक की, स्वास्थ्य और तकनीक समेत अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और दक्षिणी सूडान के बीच फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन (एफओसी) के पहले दौर की बैठक हुई। इस बैठक का आयोजन दक्षिणी सूडान के जुबा में 4 दिसंबर 2025 को किया गया। एफओसी की बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई।

विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भारत का प्रतिनिधित्व एमईए के संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएएनए) डॉ. एम. सुरेश कुमार ने किया। वहीं दक्षिणी सूडान की ओर से विदेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के द्विपक्षीय संबंध के डायरेक्टर जनरल, एम्बेसडर फिलिप जाडा नताना मौजूद रहे।

बैठक के दौरान क्षमता निर्माण और मानव संसाधनों के विकास, स्वास्थ्य, तकनीक और वोकेशनल ट्रेनिंग (व्यावसायिक प्रशिक्षण), व्यापार और लोगों के बीच रिश्तों में सहयोग पर चर्चा हुई। इसके अलावा दोनों देशों के रिश्तों के पूरे दायरे की समीक्षा के साथ साझेदारी को और बढ़ावा देने के तरीकों पर भी विचार किया गया।

दोनों पक्षों ने जारी आपसी सहयोग पर खुशी जताई और उच्च स्तरीय बातचीत और लेन-देन के साथ-साथ संस्थागत प्रणाली की रेगुलर मीटिंग जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय मुद्दों पर भी एक-दूसरे से अपने विचार साझा किए और यूएन समेत दूसरे बहुपक्षीय मंचों पर करीबी सहयोग जारी रखने का अपना वादा दोहराया।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे के दौरान, डॉ. सुरेश कुमार ने उपराष्ट्रपति और आर्थिक क्लस्टर प्रमुख जेम्स वानी इग्गा, विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एम्ब. मंडे सेमाया केनेथ कुम्बा, खनन मंत्री मार्टिन अबुचा, पशुधन और मत्स्य पालन मंत्री माननीय ओन्योती अडिगो न्यिकेक, और विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उपमंत्री एम्बेसडर अकुई बोना मालवाल से भी मुलाकात की।

इसके अलावा, इन बैठकों के दौरान दोनों पक्षों ने मौजूदा साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने डिप्लोमैटिक रिलेशन बनने के बाद से अलग-अलग क्षेत्रों में हुई तरक्की पर खुशी जताई।

इसके अलावा, दोनों देश सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर सहमत हुए और इस बात पर भी सहमति दी कि फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का अगला राउंड नई दिल्ली में आपसी सहमति से तय तारीख पर होगा। एमईए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक की तस्वीरें साझा कीं।

