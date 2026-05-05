भारत और सूडान ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की

पोर्ट सूडान, 5 मई (आईएएनएस)। भारत और सूडान ने पोर्ट सूडान में विदेश कार्यालय परामर्श का नौवां राउंड आयोजित किया। इसमें अलग-अलग क्षेत्र में आपसी संबंधों में हुए विकास पर चर्चा हुई। दोनों देशों के अधिकारियों ने पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बात की।

विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत-सूडान विदेश ऑफिस परामर्श का 9वां राउंड 4 मई 2026 को पोर्ट सूडान में हुआ, जिसकी सह-अध्यक्षता जॉइंट सेक्रेटरी (डब्ल्यूएएनए) और सूडान के विदेश मामलों और विदेशी सहयोग के अवर सचिव ने की।"

इसमें आगे कहा गया, "दोनों पक्षों ने पिछले एफओसी के बाद से आपसी संबंधों में हुए विकास की समीक्षा की और व्यापार, कैपेसिटी बिल्डिंग, मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, माइनिंग, कृषि और एसएमईएस पर खास ध्यान दिया गया। दोनों पक्षों ने आपसी फायदे के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार साझा किए।"

जनवरी की शुरुआत में, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अपने सूडानी समकक्ष मोहिल्डिन सलीम अहमद इब्राहिम के साथ मीटिंग की और सूडान में हिंसा खत्म करने और बातचीत पर लौटने के लिए भारत का रुख दोहराया।

एक्स पर एक पोस्ट में, विदेश मंत्री जयशंकर ने लिखा, "सूडान के विदेश मंत्री मोहिल्डिन सलीम अहमद इब्राहिम के साथ आज दोपहर अच्छी मीटिंग हुई। सूडान में हिंसा खत्म करने और बातचीत पर लौटने के लिए भारत का रुख दोहराया। हमारे चल रहे मानवीय सपोर्ट और शिक्षा और कैपेसिटी बिल्डिंग में लेन-देन पर चर्चा हुई। इस बारे में आगे की गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

जनवरी में, मोहिल्डिन सलीम अहमद इब्राहिम नई दिल्ली में दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत के आधिकारिक दौरे पर थे।

भारत और सूडान के बीच संबंध बहुत पुराने समय से हैं। लगभग 5,000 साल पहले मेसोपोटामिया के जरिए नीलोटिक और सिंधु घाटी सभ्यताओं के बीच संपर्क और शायद व्यापार होता था। सूडान में भारतीय दूतावास के मुताबिक, 1953 में पहले सूडानी संसदीय चुनाव सुकुमार सेन ने कराए थे, जो उस समय भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे।

1957 में, सूडानी इलेक्शन कमीशन ने भारतीय इलेक्शन के नियमों और कानूनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। भारत ने 1955 में खार्तूम में डिप्लोमैटिक प्रतिनिधित्व खोला।

--आईएएनएस

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