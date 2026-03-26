भारत और पोलैंड ने राजनीतिक और आर्थिक सहयोग गहरा करने पर की चर्चा

वारसॉ, 26 मार्च (आईएएनएस)। भारत और पोलैंड ने गुरुवार को राजनीतिक आदान-प्रदान और आर्थिक संबंधों को गहरा करने पर चर्चा की। वारसॉ में आयोज‍ित इस बैठक में विदेश मंत्रालय (एमईए) की अतिरिक्त सचिव पूजा कपूर और पोलैंड के विदेश राज्य सचिव डब्ल्यू.टी. बार्टोशेव्स्की ने चर्चा की।

इस बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन, खनन और शिपिंग जैसे क्षेत्र शामिल थे। साथ ही शैक्षिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान को बढ़ाने पर भी बात हुई।

भारतीय दूतावास पोलैंड ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, "भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव पूजा कपूर ने वारसॉ में पोलैंड के विदेश सचिव डब्ल्यू.टी. बार्टोशेव्स्की से भेंट की। चर्चाओं में भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से मित्रवत संबंधों को दोहराया गया। राजनीतिक आदान-प्रदान, आर्थिक संबंधों को और गहरा करने, इलेक्ट्रिक वाहन, खनन और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाने, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग विकसित करने तथा शैक्षिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हुई।"

बुधवार को पूजा कपूर ने पोलैंड के सांसद और पोलैंड-भारत संसदीय समूह की अध्यक्ष किंगा गाजेव्स्का से भी मुलाकात की।

भारतीय दूतावास ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, "भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव पूजा कपूर ने सांसद और पोलैंड-भारत संसदीय समूह की अध्यक्ष किंगा गाजेव्स्का से मुलाकात की। उन्होंने इंडो-पोलिश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष, पोलैंड के नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष, भारत में पोलैंड के पूर्व राजदूत एडम बुरकोव्स्की और विप्रो पोलैंड के सीईओ से भी बातचीत की, ताकि भारत-पोलैंड संबंधों को और गहरा किया जा सके।"

अपने दौरे पर पूजा कपूर ने ओचोटा में डोब्री महाराजा के स्मारक पर श्रद्धांजलि भी दी। यह स्मारक जमसाहेब दिग्विजयसिंह का है, जिन्हें पोलैंड में बहुत सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने युद्ध के समय पोलिश बच्चों की मदद की थी। वह ओग्रोड क्रासिंस्किच में कोल्हापुर स्मारक पर भी गईं।

भारतीय दूतावास, पोलैंड ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, "उन्होंने बेदनार्स्का स्कूल का दौरा किया और निदेशक एवं हाई स्कूल के छात्रों से बातचीत की। निदेशक ने स्कूल को भारत की ओर से दी जा रही सहायता के लिए धन्यवाद दिया और पहले जमसाहेब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की सफलता को याद किया। जमसाहेब स्मारक में, जानुस कोरज़ाक स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र पूजा कपूर से मिले और भारत की ओर से प्रदान किए गए अनुदान की सराहना की और डोब्री महाराजा को याद किया।"

पिछले महीने, विदेश मंत्रालय (एमईए) में सचिव (वेस्ट) सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश सचिव, व्लादिस्लाव टी. बार्टोशेव्स्की से मुलाकात की और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की तथा 2024-2028 के बीच दोनों देशों के संयुक्त कार्य योजना के प्रमुख लक्ष्यों पर चर्चा की।

एमईए ने कहा, "सचिव (वेस्ट) सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश सचिव व्लादिस्लाव टी. बार्टोशेव्स्की के साथ उत्पादक बैठक की। उन्होंने भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और कार्य योजना (2024-2028) के प्रमुख लक्ष्यों पर चर्चा की।"

भारत और पोलैंड ने 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाया। दोनों पक्षों ने 2024-2028 के लिए पांचवर्षीय संयुक्त कार्य योजना पर भी सहमति व्यक्त की थी।

--आईएएनएस

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