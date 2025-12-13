भारत और ऑस्ट्रिया ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर हुई चर्चा

वियना, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और ऑस्ट्रिया ने शुक्रवार को वियना में 8वीं विदेश कार्यालय परामर्श बैठक आयोजित की और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक जुड़ाव, व्यापार और आर्थिक सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और जन-जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की।

इस बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय (एमईए) के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने किया, जबकि ऑस्ट्रियाई पक्ष का नेतृत्व यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संघीय मंत्रालय के विदेश मामलों के महासचिव निकोलस मार्सचिक ने किया।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "विदेश कार्यालय परामर्श के दौरान, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की व्यापक समीक्षा की। भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के साथ-साथ पारस्परिक हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। चर्चा में राजनीतिक जुड़ाव, व्यापार और आर्थिक सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और जन-संबंधों सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया। अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों के बीच सहयोग पर भी चर्चा हुई।"

दोनों देशों के अधिकारियों ने नियमित आधिकारिक आदान-प्रदान बनाए रखने और अगली विदेश कार्यालय परामर्श बैठक नई दिल्ली में आपसी सहमति से सुविधाजनक समय पर आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।

इससे पहले अक्टूबर में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपनी ऑस्ट्रियाई समकक्ष बीट मीनल-रीसिंगर और ऑस्ट्रिया के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी और दोनों देशों के बीच बढ़ी हुई साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीट मीनल-रीसिंगर के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "विदेश मंत्री बीट मीनल-रीसिंगर, ऑस्ट्रिया सरकार और वहां की जनता को उनके राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक बधाई। भारत-ऑस्ट्रिया साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर हूं।"

विदेश मंत्री जयशंकर ने सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान बीट मीनल-रीसिंगर से मुलाकात की।

इसी साल मई में, विदेश मंत्री जयशंकर ने बीट मीनल-रीसिंगर से टेलीफोन पर बातचीत की और ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी।

दोनों नेताओं ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस और परमाणु ब्लैकमेल का कड़ा विरोध करने पर सहमति जताई।

वार्ता के बाद, विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री बीट मीनल-रीसिंगर के साथ हुई बातचीत की सराहना की। उन्हें उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस और परमाणु ब्लैकमेल के कड़े विरोध पर सहमति व्यक्त की। हमारे उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की।"

भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंध 1949 में स्थापित हुए थे।

पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था।

यह यात्रा भारत-ऑस्ट्रिया राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई।

ऑस्ट्रिया में भारतीय दूतावास के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन और तत्कालीन चांसलर कार्ल नेहमर के साथ बातचीत के अलावा, भारत-ऑस्ट्रिया व्यापार बैठक को भी संबोधित किया और भारतविदों सहित प्रमुख ऑस्ट्रियाई लोगों के साथ बातचीत की।

--आईएएनएस

डीकेपी/