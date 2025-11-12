अन्तरराष्ट्रीय

भारत और कंबोडिया के बीच शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट, इंडिगो ने किया ऐलान

Nov 12, 2025, 03:48 PM

नोम पेन्ह, 12 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और कंबोडिया के सिएम रीप के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय एयरलाइन इंडिगो गुरुवार से भारत के कोलकाता और कंबोडिया के सांस्कृतिक प्रांत सिएम रीप के बीच सीधी उड़ानें संचालित करेगी।

इसकी जानकारी कंबोडिया के पर्यटन मंत्री हुओत हाक ने बुधवार को दी।

पहली बार भारत और कंबोडिया के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। इंडिगो एयरलाइन ने इसे लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इंडिगो अपने एयरबस ए320 नियो फ्लाइट का संचालन भारत और कंबोडिया के बीच करेगी।

ए320 नियो सप्ताह में तीन बार, हर सोमवार, गुरुवार और शनिवार को ऑपरेट होगी। सिएम रीप यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध अंकोर पुरातत्व पार्क का घर है, जो कंबोडिया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।

कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने 20 अक्टूबर को टेको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (टीआईए) का आधिकारिक उद्घाटन किया था। यह एयरपोर्ट दक्षिण पूर्व एशियाई देश का सबसे बड़ा नया हवाई अड्डा है। नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अब इंडिगो ने भारत से डायरेक्ट फ्लाइट का ऐलान कर दिया है।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उद्घाटन समारोह के दौरान अपने संबोधन में, पीएम हुन मानेट ने कहा था कि 2.3 अरब डॉलर की लागत से निर्मित इस विश्वस्तरीय हवाई अड्डे ने पुराने नोम पेन्ह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जगह ले ली है। नोम पेन्ह एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद था।

उन्होंने कहा था, "टीआईए वर्तमान में कंबोडिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मुझे विश्वास है कि टीआईए कंबोडिया के आर्थिक और पर्यटन विकास में उत्प्रेरक बनेगा और अधिक निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद करेगा।"

कंबोडियाई पीएम ने कहा कि 4 एफ-स्तरीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई यात्रा और हवाई माल परिवहन को सुगम बनाएगा, जिससे कंबोडिया का इस क्षेत्र और दुनिया से जुड़ाव और व्यापक होगा। यह हवाई अड्डा राज्य में एक प्रमुख यात्री और रसद केंद्र बन जाएगा।

उन्होंने बताया था कि 4 किलोमीटर लंबे दोहरे रनवे वाला टीआईए लंबी दूरी की उड़ानों और सभी प्रकार के विमानों की लैंडिंग की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। इस हवाई अड्डे की परियोजना पर 2020 में काम शुरू हुआ था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के पास था।

कंबोडिया एयरपोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा निवेशित, टीआईए का निर्माण राजधानी नोम पेन्ह से लगभग 20 किलोमीटर दूर, दक्षिणी कंदल और ताकेओ प्रांतों में 2,600 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है।

