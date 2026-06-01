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भारत और अमेरिका ने रक्षा सहयोग और हिंद-प्रशांत में रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर की चर्चा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 01, 2026, 04:02 AM

सिंगापुर, 31 मई (आईएएनएस)। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने रविवार को सिंगापुर में प्रतिनिधि सभा की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्य पैट हैरिगन के साथ मीटिंग की। पैट हैरिगन ने एक बाइपार्टिसन यूएस कांग्रेसनल डेलीगेशन (सीओडीईएल) को लीड किया। इस मीटिंग में क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग बढ़ाने और हिंद-प्रशांत में साझा रणनीतिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क निदेशालय ने कहा, "रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने प्रतिनिधि सभा की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्य पैट हैरिगन के साथ अच्छी बातचीत की, जिन्होंने एक बाइपार्टिसन यूएस कांग्रेसनल डेलीगेशन (सीओडीईएल) को लीड किया।"

इसमें आगे कहा गया, "बातचीत में भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी की मजबूती को फिर से सुनिश्चित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग बढ़ाने और हिंद-प्रशांत में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई।"

राजेश कुमार सिंह अभी शांगरी-ला डायलॉग में शामिल होने के लिए सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर हैं। डायलॉग के दौरान, एशिया-पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और उससे आगे के देशों के डिसीजन-मेकर्स सबसे जरूरी क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने और पॉलिसी रिस्पॉन्स शेयर करने के लिए एक साथ इकट्ठा होंगे।

इससे पहले रविवार को, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने शांगरी-ला डायलॉग के दौरान न्यूजीलैंड और सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक की। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने, समुद्री सहयोग बढ़ाने और सूचना साझा करने की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई।

रक्षा मंत्रालय ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि बातचीत का मुख्य फोकस द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना, समुद्री सहयोग बढ़ाना, सूचना आदान-प्रदान की व्यवस्था को आगे बढ़ाना और सुरक्षित, स्थिर तथा सभी को साथ लेकर चलने वाले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दोहराना था।

सिंगापुर में आयोजित शांगरी-ला डायलॉग में विभिन्न देशों के मंत्री अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही अलग-अलग देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच द्विपक्षीय बैठकों का भी अवसर मिल रहा है।

क्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, शनिवार को राजेश कुमार सिंह ने शांगरी-ला डायलॉग के दौरान आयोजित एक स्वागत समारोह में सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने तथा आपसी हितों वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

इसके अलावा, सिंह ने स्वीडन के रक्षा मंत्री के राज्य सचिव पीटर सैंडवाल से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और रक्षा तकनीक तथा नवाचार (इनोवेशन) जैसे क्षेत्रों में साझेदारी के नए अवसरों पर चर्चा की।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी

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