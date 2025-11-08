अन्तरराष्ट्रीय

भारत-ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर प्रोडक्टिव रही बातचीत : पीयूष गोयल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 08, 2025, 05:31 PM

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फैरेल और कौशल और प्रशिक्षण मंत्री एंड्रयू जाइल्स के साथ अपनी सफल बैठक को लेकर जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मैंने आज मेलबर्न में अपने दोस्त और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फैरेल और कौशल और प्रशिक्षण मंत्री एंड्रयू जाइल्स के साथ मीटिंग कर अपनी दो देशों की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की।"

केंद्रीय मंत्री ने इस यात्रा को लेकर आगे जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बातचीत भारत-ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक पार्टनरशिप की क्षमताओं को पेश करने से जुड़ी थी।

उन्होंने पोस्ट में लिखा, "हमारी महत्वपूर्ण बातचीत भारत-ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक पार्टनरशिप की पूरी क्षमता को अनलॉक करने पर केंद्रित रही। यह बातचीत महत्वाकांक्षी और बैलेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के जरिए क्षमताओं को बढ़ाने से भी जुड़ी थी।"

भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंडिया-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए) के तहत पहले ही दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा रहे हैं। यह फ्री ट्रेड डील अप्रैल 2022 में साइन की गई थी और 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी है। इस वर्ष अप्रैल में इंडिया-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए की तीसरी वर्षगांठ मनाई गई थी।

वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, ईसीटीए पर हस्ताक्षर करने के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, समझौते पर हस्ताक्षर और कार्यान्वयन के बाद, 2023-24 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। यह 2022-23 के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया को भारत के निर्यात में 14 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह सकारात्मक गति वित्त वर्ष 2026 में भी जारी है।

मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल 2024 से लेकर फरवरी 2025 के दौरान भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात में अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 तक की तुलना में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

--आईएएनएस

एसकेटी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...