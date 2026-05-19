भारत-नॉर्वे बिजनेस समिट में पीएम मोदी का आह्वान, कारोबार और रिसर्च साझेदारी मजबूत करने की अपील

ओस्लो, 18 मई (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ओस्लो में भारत-नॉर्वे बिजनेस और रिसर्च समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने भी मौजूद रहे। इस समिट के दौरान पीएम मोदी ने व्यवसायिक समुदाय से नई साझेदारी बनाने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की अपील की।

इस समिट में 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ और नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च समुदाय के 250 से ज्यादा पार्टिसिपेंट शामिल हुए। इस समिट ने इंडिया-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में बढ़ती तेजी को दिखाया।

उच्च स्तरीय बिजनेस और रिसर्च समिट से पहले, ओस्लो में अलग-अलग जगहों पर चार राउंडटेबल सत्र आयोजित किए गए। इस सत्र में हेल्थकेयर इनोवेशन, समुद्री सहयोग, बैटरी और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, डिजिटलाइजेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन और विंड एनर्जी पर जोर दिया गया।

अपने भाषण में, प्रधानमंत्री मोदी ने टीईपीए के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों तरफ के स्टेकहोल्डर्स को टीईपीए के तहत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के टारगेट को पाने और इसके नतीजे में भारत में दस लाख नौकरियां बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

भारत की तेजी से आगे बढ़ती विकास यात्रा, जनसांख्यिकीय लाभ, प्रतिभाशाली और आकांक्षी युवा शक्ति, मजबूत कारोबारी परंपराएं, निवेशकों के अनुकूल नियामक ढांचा और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना इसकी प्रमुख ताकत हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लू इकॉनमी, शिपबिल्डिंग, ग्रीन ट्रांजिशन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य-तकनीक, जरूरी मिनरल्स और स्टार्ट-अप्स जैसे खास क्षेत्रों में भारत में ज्यादा नॉर्वे के निवेश को बढ़ावा दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के बड़े ग्रीन ट्रांजिशन एजेंडा पर भी जोर दिया, जिसमें देश के पैमाने, बढ़ती एनर्जी की मांग, जलवायु प्रतिबद्धता और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी में तेजी से बढ़ोतरी पर जोर दिया गया।

भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा निवेश, समुद्री डीकार्बोनाइजेशन, महासागरों के सतत विकास और जलवायु वित्तपोषण में नॉर्वे की ग्लोबल लीडरशिप की सराहना की।

पीएम मोदी ने दोनों देशों की बिजनेस समुदाय से नई साझेदारी बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्र पहचानने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की अपील की। समिट के दौरान भारतीय और नॉर्वे की कंपनियों और एंटिटीज के बीच कई व्यवसाय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

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