भारत ने यूएई के बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले को लेकर चिंता जताई, संयम और कूटनीति की अपील की

नई दिल्ली, 18 मई (आईएएनएस)। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाकर किए गए कथित ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत ने इस घटना को खतरनाक तनाव वृद्धि बताया और सभी पक्षों से संयम बरतने तथा कूटनीतिक संवाद की राह पर लौटने की अपील की है।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “भारत यूएई के बराकाह परमाणु संयंत्र को निशाना बनाकर किए गए हमले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है। इस तरह की कार्रवाइयां अस्वीकार्य हैं और यह खतरनाक तनाव वृद्धि को दर्शाती हैं। हम सभी पक्षों से तत्काल संयम बरतने तथा संवाद और कूटनीति की राह पर लौटने की अपील करते हैं।”

भारत की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं, विशेष रूप से परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के तहत परमाणु सुविधाओं को अत्यंत संवेदनशील माना जाता है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अल धफरा क्षेत्र में स्थित बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र अरब दुनिया का पहला परिचालन परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यह देश की ऊर्जा अवसंरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे प्रतिष्ठानों पर किसी भी खतरे ने क्षेत्रीय सुरक्षा और परमाणु सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ा दी है।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को यूएई के अल धफरा क्षेत्र स्थित बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिसर में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई।

अबू धाबी मीडिया कार्यालय ने एक्स पर कहा, “अबू धाबी के अधिकारियों ने अल धफरा क्षेत्र में बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आंतरिक सीमा के बाहर एक विद्युत जनरेटर में लगी आग की घटना पर प्रतिक्रिया दी, जो ड्रोन हमले के कारण हुई थी।”

बयान में कहा गया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तरों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

बयान में कहा गया, “फेडरल अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन (एफएएनआर) ने पुष्टि की है कि आग से संयंत्र की सुरक्षा या उसके आवश्यक सिस्टम की तैयारी पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी इकाइयां सामान्य रूप से काम कर रही हैं।”

इसमें जोर देकर कहा गया कि सभी एहतियाती उपाय किए गए हैं और लोगों से केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने तथा अफवाहों या अपुष्ट सूचनाओं को फैलाने से बचने की अपील की गई है।

बयान में ड्रोन हमले की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इस महीने की शुरुआत में यूएई ने देश के कई क्षेत्रों की ओर “ईरान से दागी गई” कई मिसाइलों और ड्रोन की जानकारी दी थी।

--आईएएनएस

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