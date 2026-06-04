भारत ने श्रीलंका के लिए बढ़ाया पारंपरिक बौद्ध शिक्षा सहयोग, दांबुला के प्राचीन मंदिर को सौंपे आईटी उपकरण

कोलंबो, 4 जून (आईएएनएस)। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त ने गुरुवार को देश के मशहूर और पुराने गुफा मंदिर, दांबुला को आईटी उपकरण और उससे जुड़े सामान सौंपे। इन उपकरण से पिरिवेना में आधुनिक तरीकों और तकनीक का इस्तेमाल करके पारंपरिक बौद्ध शिक्षा दी जा सकेगी।
श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “श्रीलंका के मशहूर और पुराने गुफा मंदिर, दांबुला में वेलागम्बा महापिरिवेना को आईटी उपकरण और उससे जुड़े सामान सौंपे। इससे पिरिवेना में आधुनिक तरीकों और उपकरण का इस्तेमाल करके पारंपरिक बौद्ध शिक्षा दी जा सकेगी।”
उन्होंने कहा, ‘बौद्ध विरासत और मूल्यों को बढ़ावा देने का हमारा साझा वादा हमारे हमेशा रहने वाले संबंध और सभ्यता की साझेदारी का सबसे मजबूत सबूत है।”
बुधवार को, उच्चायुक्त ने जाफना में मछुआरा समुदाय को भी भारतीय मदद सौंपी। उन्होंने एक्स पर लिखा, “तटीय आजीविका का समर्थन करते हुए, जाफना के केट्स डिवीजन में मछुआरे समुदाय को मदद दी। उन्हें मछली पालन क्षेत्र में भारत की पहलों के बारे में बताया, जिसमें पॉइंट पेड्रो हार्बर का डेवलपमेंट, कराईनगर बोटयार्ड, उत्तरी प्रांत में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मछुआरों के लिए ट्रेनिंग के मौके और मछली पालन अधिकारियों को मोटरबाइक की सप्लाई शामिल है।”
उन्होंने आगे कहा, “पाल्क स्ट्रेट के साझा पानी में हमारे मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना।”
उन्होंने भारत में नागापट्टिनम और श्रीलंका में कांकेसंथुराई (केकेएस) के बीच चलने वाली पैसेंजर फेरी सर्विस का भी दौरा किया।
उन्होंने कहा, “भारत-श्रीलंका के तटों को जोड़ना है! ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी का समर्थन करने के लिए, भारत फेरी के ऑपरेशन के लिए हर साल एलकेआर 300 मिलियन से ज्यादा की व्यवहार्यता अंतराल अनुदान दे रहा है।”
भारतीय डिप्लोमैट ने बताया कि उन्होंने केकेएस मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की जरूरतों पर भी चर्चा की, जिसके लिए भारत ने हार्बर को अपग्रेड करने और क्षेत्रीय व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है।
उन्होंने कहा कि यह पहल केवल स्थानीय समुदायों की सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तरी प्रांत के प्रमुख मंदिरों, नागुलेश्वरम, सेल्वा सानिधि और थिरुकीथेश्वरम, में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के व्यापक प्रयासों का भी हिस्सा है।
उन्होंने एक्स पर बताया, “भारत लोगों पर केंद्रित पहल के लिए प्रतिबद्ध है, जो सीधे श्रीलंका में स्थानीय समुदायों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करती हैं।”
डिप्लोमैट ने बुधवार को डेल्फ्ट आइलैंड पर हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा सिस्टम्स साइट का भी दौरा किया और कहा, “एक सस्टेनेबल भविष्य को पावर देना। फिलहाल जाफना के पास तीन द्वीपों, जिसमें अनलाईतिवु और नैनातिवु शामिल हैं, में कार्यान्वित की जा रही यह परियोजना विश्वसनीय 4.3 मेगावाट क्षमता के लिए सौर, पवन और बैटरी भंडारण को डीजल बैकअप के साथ एकीकृत करती है।"
--आईएएनएस
केके/एबीएम