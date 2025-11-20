भारत ने सीएससी की एनएसए मीटिंग होस्ट की, सदस्य देशों ने सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की

नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। नई दिल्ली में गुरुवार को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) की बैठक हुई। इस बैठक की मेजबानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की।

इस दौरान मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित सदस्य राज्यों के समकक्ष शामिल हुए। इसके अलावा, सेशेल्स ने एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में और मलेशिया ने एक गेस्ट के रूप में भाग लिया।

इस बैठक के खत्म होने के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, सीएससी का गठन सदस्य राज्यों के बीच सुरक्षा के महत्वपूर्ण मामलों पर घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने और हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए साझेदारी को मजबूत करने के लिए किया गया था।

इसके अलावा, सीएससी के संस्थापक दस्तावेजों के लिए हस्ताक्षर समारोह अगस्त 2024 में श्रीलंका में आयोजित किया गया था। एमईए के अनुसार, बैठक में पहले सेक्रेटरी जनरल ने सीएससी के सदस्य देशों के सामने 7-8 दिसंबर 2023 को मॉरिशस में हुई 6वीं एनएसए लेवल मीटिंग में लिए गए फैसलों का एक रिव्यू पेश किया। बता दें कि इस सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति भारत ने की थी।

इसके अलावा तब से लेकर अब तक कोऑपरेशन के पांच पिलर के तहत की गई एक्टिविटीज की समीक्षा की गई। इसके तहत मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी, काउंटरिंग टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन, कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का प्रोटेक्शन, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ शामिल है।

सीएससी सदस्य देशों ने ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग समेत पहचाने गए पिलर्स के तहत सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। उन्होंने सीएससी के विजन और लक्ष्यों के प्रति अपना कमिटमेंट दोहराया। सीएससी सदस्यों ने सीएससी में फुल मेंबर के तौर पर शामिल होने के रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स के फैसले का स्वागत किया।

एमईए की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, सदस्य देशों के डेलीगेशन में मालदीव से डीसी (रिटायर्ड), लेफ्टिनेंट कर्नल (रिटायर्ड) इब्राहिम लतीफ, मॉरिशस के एनएसए राहुल रसगोत्रा, श्रीलंका के एयर वाइस मार्शल संपत थुयाकोंथा (रिटायर्ड), सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बांग्लादेश से डॉ. खलील-उर-रहमान शामिल हुए।

इसके अलावा, सेशेल्स के डेलीगेशन को मेजर जनरल माइकल रोसेट, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स डिफेंस ने लीड किया। मलेशिया ने पहली बार गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया और उसे मलेशियाई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर जनरल, बदरूल शाह मोहम्मद इदरीस ने रिप्रेजेंट किया।

