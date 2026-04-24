भारत ने नेपाल के झापा में स्कूल निर्माण में मदद की

काठमांडू, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। पूर्वी नेपाल के झापा जिले स्थित गौरादहा नगरपालिका में भारत सरकार की अनुदान सहायता से एक स्कूल भवन का निर्माण किया जा रहा है।

भारतीय दूतावास ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि कोशी प्रांत के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की काउंसलर गीतांजलि ब्रैंडन और गौरादहा नगरपालिका के महापौर छत्रपति सुबेदी ने गुरुवार को श्री जनता माध्यमिक विद्यालय में एक नए भवन के निर्माण की संयुक्त रूप से आधारशिला रखी।

स्कूल के बुनियादी ढांचे का निर्माण भारत सरकार की लगभग 58 मिलियन नायरा की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है। दूतावास के अनुसार, यह परियोजना उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) के अंतर्गत आती है और इसे झापा के गौरादहा नगरपालिका के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्की और अन्य हितधारकों ने नेपाल को भारत द्वारा दिए जा रहे निरंतर विकासात्मक समर्थन की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई अवसंरचना से नगरपालिका में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए सीखने के माहौल में उल्लेखनीय सुधार होगा।

दूतावास ने कहा, "भारत और नेपाल करीबी पड़ोसी होने के नाते कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग बनाए रखना जारी रखते हैं।"

इसमें आगे कहा गया है कि इस तरह की सामुदायिक विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन नेपाल के विकास प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन को रेखांकित करता है, विशेष रूप से शिक्षा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के संबंध में।

एचआईसीडीपी कार्यक्रम भारत-नेपाल विकास साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है, और इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि नेपाल में जमीनी स्तर के विकास में सहयोग करती है।

2003 में शुरू की गई एचआईसीडीपी को पहले लघु विकास परियोजनाओं के रूप में जाना जाता था। यह पहल स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से नेपाल में छोटे पैमाने की अवसंरचना और सामुदायिक परियोजनाओं का समर्थन करती है।

यह कार्यक्रम नेपाल सरकार द्वारा पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता और जल निकासी, ग्रामीण विद्युतीकरण, जलविद्युत और नदी प्रशिक्षण कार्य शामिल हैं।

इस पहल को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए जनवरी 2024 में हुए एक नए समझौते ने प्रति परियोजना भारतीय वित्तीय सहायता की सीमा को 5 मिलियन एनपीआर से बढ़ाकर 20 मिलियन एनपीआर करने का मार्ग प्रशस्त किया।

--आईएएनएस

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