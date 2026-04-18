भारत ने होर्मुज घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की, विदेश सचिव के साथ ईरान के राजदूत की बैठक

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना के संबंध में ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फथली को विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ बैठक के लिए बुलाया गया था।

बैठक के दौरान, भारत ने दो भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) की गनबोटों द्वारा की गई गोलीबारी पर गहरी चिंता व्यक्त की, हालांकि टैंकर और चालक दल सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा शनिवार शाम जारी एक बयान में कहा गया है कि नई दिल्ली में स्थित ईरान के राजदूत को विदेश मंत्रालय ने विदेश सचिव के साथ बैठक के लिए बुलाया था। बैठक के दौरान, विदेश सचिव ने होर्मुज जलडमरूमध्य में आज सुबह दो भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की।

बयान में आगे कहा गया कि उन्होंने व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को भारत द्वारा दिए जाने वाले महत्व को रेखांकित किया और याद दिलाया कि ईरान ने पहले भी भारत आने वाले कई जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया था। व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की इस गंभीर घटना पर अपनी चिंता दोहराते हुए, विदेश सचिव ने राजदूत से आग्रह किया कि वे ईरान के अधिकारियों को भारत का दृष्टिकोण बताएं और जलडमरूमध्य से भारत आने वाले जहाजों को सुगम बनाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पुनः आरंभ करें।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, ईरानी राजदूत ने इन विचारों को ईरानी अधिकारियों तक पहुंचाने का वचन दिया है।

इससे पहले दिन में, यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) सेंटर ने पुष्टि की कि एक टैंकर और एक कंटेनर जहाज पर आईआरजीसी की तोपों से गोलीबारी की गई।

यूकेएमटीओ की एक चेतावनी में कहा गया कि मास्टर यूकेएमटीओ को ओमान से 20 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में एक घटना की सूचना मिली है। एक टैंकर के मास्टर ने बताया कि आईआरजीसी की दो तोपें उनके पास आईं, बिना किसी वीएचएफ चेतावनी के, जिसके बाद उन्होंने टैंकर पर गोलीबारी की। टैंकर और चालक दल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

यूकेएमटीओ की एक अन्य चेतावनी में बताया गया है कि संगठन को ओमान से 25 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में एक घटना की सूचना मिली है।

--आईएएनएस

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