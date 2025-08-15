भारत ने आयरलैंड में नागरिकों के हमलों पर जताई चिंता, कहा- जल्द समाधान की उम्मीद

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। भारत ने गुरुवार को डबलिन में भारतीय नागरिकों पर हाल में हुए हिंसक हमलों को लेकर आयरिश अधिकारियों और नई दिल्ली स्थित आयरलैंड दूतावास के सामने चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि डबलिन में भारतीय दूतावास पीड़ितों और समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।

कनाडा में एक भारतीय दंपति के साथ हाल ही में हुई बदसलूकी और हिंसा के मुद्दे पर भारत ने कहा कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेता है और कोई सुरक्षा संबंधी चिंता पैदा होगी तो वह स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "आयरलैंड में भारतीय नागरिकों पर हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं, जैसा कि विभिन्न रिपोर्टों में देखा गया है। हमने इस मामले को डबलिन में आयरलैंड के अधिकारियों और यहां आयरलैंड के दूतावास के समक्ष दृढ़ता से उठाया है। हमने नोट किया है कि आयरलैंड के राष्ट्रपति और उप-प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री ने इन निंदनीय हिंसक कृत्यों की सार्वजनिक रूप से निंदा की है।"

उन्होंने कहा, "हमारा दूतावास पीड़ितों और समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। हमने आयरलैंड में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। हमें उम्मीद है कि ये मुद्दे जल्द सुलझ जाएंगे।"

कनाडा की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "हम अपने नागरिकों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हमारा मिशन और हमारे वाणिज्य दूतावास समुदाय के सदस्यों के साथ संपर्क में हैं। जब भी कोई सुरक्षा संबंधी मुद्दा उठता है, हम उसे स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष उचित कार्रवाई के लिए ले जाएंगे।"

आयरलैंड के उप-प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने इस सप्ताह की शुरुआत में भारतीय नागरिकों के खिलाफ हुई हाल की घटना की कड़ी निंदा की थी। हैरिस ने यह बयान डबलिन में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद दिया।

उन्होंने 11 अगस्त को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "आज मैं आयरलैंड के भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मिला। मैं भारतीय समुदाय के कुछ सदस्यों के खिलाफ हाल के हफ्तों में हुई हिंसा और नस्लवाद की घृणित कृत्यों की कड़ी निंदा करता हूं। मैं आयरलैंड में उनके सकारात्मक योगदान के लिए भारतीय समुदाय का धन्यवाद देता हूं।"

यह बैठक डबलिन के दक्षिण-पश्चिमी उपनगर में 26 जुलाई को एक भारतीय नागरिक पर हुए हिंसक हमले के बाद हुई। इस घटना के बाद, भारतीय दूतावास ने कहा कि वह पीड़ित और उनके परिवार के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।

घटना के बाद आयरलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि वह पीड़ित और उसके परिवार के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।

आयरलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों से अपनी सुरक्षा के लिए उचित सावधानी बरतने और विशेष रूप से देर रात सुनसान इलाकों से बचने की सलाह दी थी।

--आईएएनएस

एफएम/