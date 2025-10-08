अन्तरराष्ट्रीय

भारत में दिखेगी कोरियाई संस्कृति की झलक, दिल्ली और मुंबई में कार्यक्रम

Oct 08, 2025, 02:57 AM

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र भारत की तरफ से कोरियाई संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए इस महीने दो बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। एक कार्यक्रम का नाम 'रंग दे कोरिया' और दूसरे का नाम 'के-हार्मनी फेस्टा' है, जिसका आयोजन नई दिल्ली और मुंबई में किया जाएगा।

भारत में कोरिया की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली के नेक्सस सेलेक्ट सिटी वॉक प्लाजा में 11 अक्टूबर को 'रंग दे कोरिया' का आयोजन होगा। बता दें कि यह साल इस कार्यक्रम के आयोजन की चौथी वर्षगांठ होगी।

यह आयोजन भारत और कोरिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है, जिसका मकसद कोरियाई संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करना है। कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र भारत के मंच के जरिए कोरिया के पारंपरिक संगीत, नृत्य, भोजन और ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रदर्शन करेगा।

इसके बाद, मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव में 12 अक्टूबर को 'के-हार्मनी फेस्टा' का आयोजन होगा। मुंबई में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ होगी। यह आयोजन महाराष्ट्र टूरिज्म के सहयोग से किया जा रहा है।

इससे कोरियाई व्यवसायों के लिए भारत के वित्तीय केंद्र में विस्तार की उम्मीद है। दोनों आयोजनों में "सियोल स्ट्रीट" की थीम होगी। इसमें कोरिया की लाइफस्टाइल और पॉप कल्चर के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इस थीम के तहत पांच विशेष रूप से डिजाइन किए गए जोन होंगे, जिनमें म्योंगडोंग, बुकचोन हानोक गांव, जोंग्नो फूड एली, हैंगांग पार्क और गैंगनेउंग शामिल हैं।

कोरियन कल्चरल सेंटर इंडिया के निदेशक ह्वांग इल योंग ने कहा, "हल्लू भारत की युवा पीढ़ी के बीच एक मुख्यधारा की सांस्कृतिक घटना बन गया है, और के-ब्यूटी और के-फूड जैसे कोरियाई उत्पादों के बाजार तेजी से बढ़ रहे हैं। इन उत्सवों के माध्यम से, हम कोरिया-भारत सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और आगे बढ़ाने और भारत में कोरियाई कंपनियों की गतिविधियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच आपसी समझ और मित्रता को और गहरा करने की उम्मीद करते हैं।"

