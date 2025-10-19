अन्तरराष्ट्रीय

भारत में ईरान के राजदूत डॉ. इराज इलाही का कार्यकाल खत्म, बोले-हमेशा घर जैसा महसूस हुआ

Oct 19, 2025

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत में ईरान के राजदूत डॉ. इराज इलाही का कार्यकाल पूरा हो गया। इस दौरान उन्होंने भारत के लिए बेहद खास संदेश लिखा है। यह जानकारी भारत में ईरान के दूतावास के एक्स हैंडल प दी गई। इराज इलाही को सितंबर 2023 में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था।

नई दिल्ली में इस्लामी गणराज्य ईरान के पूर्व राजदूत डॉ. इराज इलाही ने भारत में अपने मिशन के समापन अवसर पर कहा, "दयालु और कृपालु ईश्वर के नाम पर, भारत में अपने राजनयिक मिशन के समापन पर, मैं इस खूबसूरत धरती से अनमोल और अविस्मरणीय यादें लेकर जा रहा हूं। अपने प्रवास के दौरान मुझे भारत के स्नेही और विनम्र लोगों के बीच हमेशा घर जैसा महसूस हुआ।"

उन्होंने कहा, "मैंने महान भारतीय राष्ट्र और उसकी सरकार के अथक प्रयासों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है ताकि वह अपनी उचित वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके।एक ऐसा लक्ष्य, जिसे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत जल्द ही प्राप्त कर लेगा। इन वर्षों में, मुझे भारत के कई क्षेत्रों और शहरों का दौरा करने और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने ईरान और भारत के महान लोगों के बीच मित्रता के अटूट बंधन को गहराई से महसूस किया, जो इतिहास के उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं।"

पूर्व राजदूत डॉ. इराज ने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि ईरान और भारत की प्राकृतिक क्षमताएं, सांस्कृतिक समानताएं और साझा रणनीतिक स्वतंत्रता उन्हें स्वाभाविक साझेदार बनाती हैं। मुझे खुशी है कि इस कार्यकाल के दौरान, चाबहार के रणनीतिक बंदरगाह में हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग शुरू हुआ। एक ऐसा प्रवेश द्वार जो जल्द ही ईरान के रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा, जिससे क्षेत्रीय विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

फेयरवेल मैसेज में ईरान के पूर्व राजदूत डॉ. इराज इलाही ने कहा, "लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। मैं सभी भारतीय मित्रों को ईरान आने, उसकी सुंदरता को प्रत्यक्ष रूप से देखने और हमारी दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का अनुभव करने के लिए हार्दिक आमंत्रित करता हूं।"

