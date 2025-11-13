भारत-कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने और निवेश बढ़ाने पर हुई चर्चा : पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ 7वें भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय संवाद की सह-अध्यक्षता की।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "नए रोडमैप 2025 के अंतर्गत व्यापार और निवेश पर कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ 7वें भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय संवाद की सह-अध्यक्षता करना मेरे लिए खुशी की बात थी।"

उन्होंने इस चर्चा को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने पर बातचीत की गई। इसके अलावा, निवेश को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा के उपायों पर भी बात हुई।

इससे पहले कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू की ओर से भी दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर एक एक्स पोस्ट शेयर किया गया था।

मनिंदर सिद्धू ने एक्स हैंडल पर लिखा, "नई दिल्ली में मैंने फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश में कनाडा-भारत सहयोग के नए अवसरों का पता लगाने के लिए जुबिलेंट भरतिया ग्रुप के हरि भरतिया से मुलाकात की।"

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जुबिलेंट भरतिया ग्रुप जैसे बड़े प्लेयर के साथ सहयोग मजबूत करने के साथ दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक भारत और कनाडा के बीच और अधिक साझेदारी के नए द्वार खुलेंगे।"

इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक में कई देशों के विदेश मंत्रियों से मिले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के नियाग्रा में फ्रांस, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

उन्होंने कनाडा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के लिए उन्हें बधाई दी।"

उन्होंने आगे लिखा, "मैंने नए रोडमैप 2025 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सराहना की। हम हमारी द्विपक्षीय साझेदारी के सुदृढ़ होने की आशा करते हैं।"

--आईएएनएस

एसकेटी/