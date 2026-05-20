भारत के साथ साझेदारी से वैश्विक स्थिरता संभव: डेनमार्क की प्रधानमंत्री

ओस्लो, 19 मई (आईएएनएस)। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने मंगलवार को भारत की वैश्विक भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक के साथ नॉर्डिक देशों का सहयोग वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता, समृद्धि और एकता ला सकता है।

डेनमार्क की पीएम ने मंगलवार को ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "दुनिया में अब यह सोच मजबूत हो रही है कि मध्यम शक्तियों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। भारत को मिडिल पावर कहना सही नहीं होगा, क्योंकि भारत दुनिया की प्रमुख ताकतों में शामिल है। नॉर्डिक देश आकार में छोटे हैं, लेकिन जब वे साथ आते हैं तो एक प्रभावशाली शक्ति बन जाते हैं।"

फ्रेडरिक्सन के मुताबिक, समान सोच और साझा मूल्यों के आधार पर भारत जैसी बड़ी ताकत के साथ सहयोग करके तेजी से बदलती दुनिया में स्थिरता, समृद्धि और एकजुटता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

तीसरे भारत-नॉर्डिक समिट के खत्म होने पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने कहा कि बातचीत अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए समर्थन को मजबूत करने और नियमों पर आधारित व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी, जिसमें सुधार और तरक्की की जरूरत है।

उन्होंने यूक्रेन में एक सही और स्थायी शांति के महत्व और मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के डिप्लोमैटिक समाधान की जरूरत पर भी जोर दिया।

पीएम स्टोरे ने कहा कि नेताओं ने सुरक्षा और व्यापार में सहयोग की और समीक्षा की और मुक्त व्यापार समझौते के जरिए यूरोपीय मुक्त व्यापार एसोसिएशन (ईएफटीए) देशों और यूरोपीय संघ दोनों के साथ भारत के जुड़ाव के संदर्भ में आर्थिक संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की।

स्टोरे ने कहा, "हमने अंतरराष्ट्रीय कानून, एक नियम-आधारित व्यवस्था के समर्थन पर फोकस किया है, जिसमें सुधार और प्रगति की जरूरत है और यूक्रेन में एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की जरूरत पर भी जोर दिया है और मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के लिए डिप्लोमैटिक तरीके से रास्ता खोजने पर भी जोर दिया है। हमने सुरक्षा, व्यापार और ईएफटीए देशों और भारत और यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने के बाद अपने आर्थिक संबंधों को कैसे गहरा किया जाए, इस पर चर्चा की है।"

स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन ने पीएम मोदी को द्विपक्षीय और नॉर्डिक फ्रेमवर्क दोनों में मजबूत सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, “मैं हमारे बेहतरीन सहयोग और द्विपक्षीय स्तर के साथ-साथ नॉर्डिक प्रारूप में मजबूत साझेदारी के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। हम सभी इस बात को लेकर आश्वस्त और उत्साहित हैं कि यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौता भारत और पूरे यूरोप के लिए नए अवसर लेकर आएगा। निवेश, नवाचार, कूटनीति और रक्षा सहयोग के क्षेत्रों में साझेदारी को और विस्तार देने की काफी संभावनाएं हैं।”

फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ अपने हाल के भारत दौरे को याद करते हुए पीएम पेटेरी ओर्पो ने कहा कि नॉर्डिक देशों की भारत के साथ आम प्राथमिकताएं हैं, जिसमें नियमों पर आधारित अतरराष्ट्रीय ऑर्डर को मजबूत करना और लगातार मल्टीलेटरल एक्शन के साथ क्लाइमेट चेंज से निपटना शामिल है।

ओर्पो ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी भी अच्छी द्विपक्षीय चर्चा हुई। हमारे संबंधों में बहुत अच्छी रफ्तार है। प्रेसिडेंट स्टब और मुझे इस साल की शुरुआत में भारत आने का मौका मिला था। हमने डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी में एक रणनीतिक साझेदारी बनाई थी। फिनलैंड इस साझेदारी को ठोस कामों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।”

आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुन फ्रॉस्टाडॉटिर ने कहा कि यह समिट एक अहम समय पर हो रहा है, जो इस बात पर जोर देता है कि कैसे नॉर्डिक देश जो भारत से ज्योग्राफिकली दूर हैं, वे साझा दिलचस्पी के जरिए जुड़े हुए हैं और साझेदार के तौर पर एक साथ आ सकते हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह समिट हमारे लिए बहुत ही खास समय पर हो रहा है। हम दिखा सकते हैं कि भले ही हम एक समूह के तौर पर भारत से मीलों दूर हैं और आइसलैंड जैसे देश के लिए भी, जो स्केल और साइज में बहुत अलग है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें एक साथ जोड़ती हैं। जाहिर है हमारी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने जियोथर्मल एनर्जी के मामले में हमारी एक्सपर्टीज का जिक्र किया। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी चीजें हैं जिन्हें शेयर करके हमें बहुत खुशी होती है और हम जानते हैं कि हमें बदले में चीजें मिल रही हैं।"

--आईएएनएस

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