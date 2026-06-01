भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल, पीएम मोदी संग बातचीत में यू मिन आंग ने दिया भरोसा

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग के साथ बातचीत के दौरान दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में सक्रिय भारतीय विद्रोही समूहों की गतिविधियों का मुद्दा उठाया। राष्ट्रपति ह्लाइंग ने भरोसा जताया है कि म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा।

दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत की चिंताओं को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और नई दिल्ली को भरोसा दिलाया कि ऐसे समूहों को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

विदेश सचिव मिस्री ने कहा, "म्यांमार में हमारी सीमाओं के पास भारतीय विद्रोही समूहों की गतिविधियों का बहुत जरूरी सवाल है और यह कुछ ऐसा है, जिसे प्रधानमंत्री ने फिर से राष्ट्रपति के सामने उठाया और राष्ट्रपति ने एक बार फिर अपना भरोसा दोहराया कि म्यांमार इन चिंताओं को लेकर संवेदनशील है और यह सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी काम करेगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरे का कारण न बनें।"

म्यांमार की अंदरूनी स्थिरता पर सवालों का जवाब देते हुए मिस्री ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में सेना और जातीय हथियारबंद सूमह के बीच चल रही दुश्मनी पर जोर दिया। साथ ही म्यांमार के अधिकारियों द्वारा अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के बीच बातचीत को बढ़ावा देने की कोशिशों पर जोर दिया ताकि एक बड़ी राष्ट्रीय सहमति बन सके।

उन्होंने कहा, "आंतरिक सुरक्षा का दूसरा पहलू साफ तौर पर म्यांमार सरकार की सभी जातीय हथियारबंद संगठनों और समूहों को शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है। यह असल में यह देखने की कोशिश है कि म्यांमार में मौजूदा शासन का ढांचा या सरकार का सिस्टम कैसा है, उसमें किस तरह के बदलावों की जरूरत हो सकती है ताकि कुछ ऐसा बनाया जा सके जिसके आसपास व्यापक राष्ट्रीय सहमति हो और फिर उसी आधार पर आगे बढ़ा जा सके।"

म्यांमार में शांति और स्थिरता के लिए बड़े क्षेत्रीय महत्व पर जोर देते हुए, मिस्री ने कहा कि देश में हो रहे विकास का असर न सिर्फ भारत की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के हितों पर पड़ता है, बल्कि आसियान की एकजुटता पर भी पड़ता है, जिसका म्यांमार एक अहम सदस्य है।

“और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमारी स्पष्ट रुचि है। जैसा कि मैंने कहा, म्यांमार में स्थिरता और शांति भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल हमारे उत्तर-पूर्व क्षेत्र की सुरक्षा और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए ही नहीं है, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया से जुड़ाव (कनेक्टिविटी) जैसे हमारे हितों के लिए भी जरूरी है।

उन्होंने कहा, "म्यांमार में सुरक्षा और स्थिरता आसियान की एकजुटता के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि म्यांमार आसियान ढांचे के भीतर एक बड़ा और महत्वपूर्ण देश है।"

--आईएएनएस

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