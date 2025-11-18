भारत को अस्थिर करने के लिए बांग्लादेश को प्रभावित करने की मची होड़ : प्रियम गांधी

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में चल रही उठापटक की स्थिति और उसे प्रभावित किए जाने की कोशिश पर विदेश मामलों की विशेषज्ञ और विश्वामित्र रिसर्च फाउंडेशन की संस्थापक प्रियम गांधी-मोदी ने कहा कि भारत के पड़ोस में अच्छे दोस्त नहीं हैं। बांग्लादेश में भी चीन, पाकिस्तान और भारत का प्रभाव है। ऐसे में भारत को अस्थिर करने के लिए बांग्लादेश को कंट्रोल करने और कौन कंट्रोल करे, इसे लेकर होड़ मची हुई है।

प्रियम गांधी-मोदी ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश की नई सरकार के काफी नजदीक है। अमेरिका उनकी मदद करता है, क्योंकि वहां की मौजूदा सरकार अमेरिका के सहयोग से ही आई है, जोकि चिंता का विषय है।

उन्होंने जेन-जी प्रोटेस्ट को लेकर कहा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के पीछे जहां से फंडिंग आती है, एक डीप स्टेट ग्लोबल नेटवर्क है, जो अस्थिरता फैलाने के लिए ही काम करता है। भारत तो सबका साथ, सबका विकास की बात करता है और बड़े भाई की भूमिका निभाता रहा है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ भी बड़े भाई की भूमिका निभाता है।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि हाल ही में लाल किला के पास जो आतंकी हमला हुआ, इतने सारे विस्फोटक बरामद हुए, उसमें भी पाकिस्तान-बांग्लादेश का लिंक सामने आया है। भले ही हम बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वहां से जो आतंकी साजिश की जा रही है, हमारे देश में स्लीपर सेल बनाए जा रहे हैं, यह वाकई चिंता का विषय है और बड़ा मुद्दा बन सकता है।

प्रियम गांधी-मोदी ने यह भी कहा कि कोई भी देश किसी पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह की राजनयिक छूट नहीं दे सकता, इसलिए बांग्लादेश के संदर्भ में मेरा मानना है कि बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान जैसे राज्य में परिवर्तन अब पूरा हो चुका है।

--आईएएनएस

अविनाश/डीकेपी