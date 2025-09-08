भारत-जापान समझौता और अमेरिकी टैरिफ को कम कराना इशिबा की उपलब्धि, इस्तीफे के बाद क्या बदलेगा समीकरण?

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त के अंत में जापान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा की।

जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ विचार-विमर्श में, दोनों प्रधानमंत्री मिले और पिछले एक दशक में हुई साझेदारी की सराहना करते हुए इसे मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की थी।

दोनों देशों ने भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 10-वर्षीय रोडमैप अपनाया। इसमें जापान की ओर से भारत में अपने निवेश को दोगुना करके 10 ट्रिलियन जापानी येन (लगभग 67 अरब अमेरिकी डॉलर) करने की प्रतिबद्धता भी शामिल थी।

भारत और जापान ने हाई-स्पीड रेल, मेट्रो सिस्टम, वित्तीय, लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई), कृषि-व्यवसाय और आईसीटी सहयोग बढ़ाने आदि सहित अन्य क्षेत्रों में भी संयुक्त रूप से काम करने का संकल्प लिया।

लगभग उसी समय, जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार रयोसेई अकाजावा ने अंतिम समय में अपनी अमेरिका यात्रा रद्द कर दी। यह अचानक लिया गया निर्णय द्विपक्षीय मुद्दों से जुड़ा था जिन पर अभी प्रशासनिक स्तर पर बहस होनी बाकी थी।

वाशिंगटन द्वारा यह कहे जाने पर विवाद जारी रहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास यह "पूर्ण विवेकाधिकार" होगा कि दोनों देशों के टैरिफ समझौते के तहत जापान के 550 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश और ऋण अमेरिका को कैसे आवंटित किए जाएंगे।

हालांकि, 4 सितंबर को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत लगभग सभी जापानी आयातों पर 15 प्रतिशत का आधारभूत टैरिफ लागू किया गया।

व्हाइट हाउस ने कहा कि इस समझौते ने जापानी ऑटोमोबाइल पर टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया और इसमें टोक्यो की निवेश प्रतिबद्धता भी शामिल थी।

संयोग से, भारत-जापान समझौता और अमेरिकी टैरिफ में कमी, इशिबा की प्रमुख उपलब्धियों में से एक थे।

रविवार को, उन्होंने कहा कि पद छोड़ने का निर्णय ऐसे समय में लिया गया जब जापान और अमेरिका के बीच वार्ता समाप्त हो चुकी थी।

जब पश्चिम तियानजिन में रूस-भारत-चीन (आरआईसी) की संभावित धुरी बनते देख रहा था, तब कुछ ऐसी अफवाहें थीं कि जापान – जो एससीओ का हिस्सा नहीं है – एक नए क्वाड का चौथा कोना हो सकता है।

ऐसा माना जा रहा था कि आरआईसी को अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ अपने बचाव में जापान का समर्थन मिल सकता है। अब, इशिबा के जापान के प्रधानमंत्री पद से अचानक हटने से टोक्यो के रणनीतिक क्षेत्र में नई अनिश्चितता पैदा हो गई है।

चीन, रूस, भारत और जापान का एक समेकित समूह संभवतः वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक-तिहाई और विश्व की लगभग 40 प्रतिशत आबादी को शामिल कर सकता है, जिससे इसका आकार अभूतपूर्व हो जाएगा।

चीन और जापान अकेले ही इस समूह के कुल उत्पादन के आधे से ज्यादा हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि भारत का तेज विकास और रूस का ऊर्जा निर्यात सामूहिक संसाधनों को मजबूत करते हैं। आर्थिक रूप से, ऐसा गठबंधन यूरेशिया में व्यापार मार्गों, निवेश पैटर्न और प्रौद्योगिकी मानकों को नया रूप दे सकता है।

अब, पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया में, सरकारों को जापान के आंतरिक परिवर्तन और अमेरिकी संरक्षणवाद के मद्देनजर व्यापार और निवेश प्राथमिकताओं को नए सिरे से निर्धारित करने की आवश्यकता है।

चीन, जो हमेशा खालीपन को भरने में माहिर रहा है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) के माध्यम से अपने प्रयासों को तेज कर सकता है। प्रतिस्पर्धी दबावों का सामना कर रही दक्षिण कोरिया और आसियान अर्थव्यवस्थाएं अमेरिकी शुल्कों से स्वतंत्र वैकल्पिक मुक्त-व्यापार ढांचे स्थापित करने के प्रयासों में तेजी ला सकती हैं।

समय के साथ, व्यापार शुल्कों के खिलाफ आरआईसीजे के नेतृत्व में संभावित बचाव की अटकलों का जवाब जापान के नए प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण करने के साथ मिलेगा।

