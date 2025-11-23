'भारत-इजरायल के बीच सहयोग की संभावनाएं अनंत,' पीयूष गोयल ने राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से की मुलाकात

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को अपनी तीन दिवसीय यात्रा के समापन पर इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात की। उन्होंने स्वागत के लिए प्रेसिडेंट का शुक्रिया किया।

पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि वे इजरायल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए शुक्रगुजार हैं। उन्होंने दोहराया कि कैसे इजरायल का इनोवेशन इकोसिस्टम, भारत के टैलेंट और स्केल के साथ मिलकर दुनिया की भलाई के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर बन सकता है।

उन्होंने कहा कि वे इजरायल के प्रेसिडेंट से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने भारत के लोगों का हार्दिक अभिवादन पहुंचाया। हमारी बातचीत में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, और गहरे इकोनॉमिक जुड़ाव शामिल हैं।

पीयूष गोयल ने कहा कि बिजनेस फोरम और सीईओ फोरम के अच्छे नतीजों और एफटीए बातचीत की दिशा में पहले बड़े कदम के बारे में बताया। साथ ही भारत की मजबूत ग्रोथ और इजरायली पार्टनर्स के लिए बड़े पैमाने पर बिजनेस के मौकों पर भी जोर दिया।

वहीं, इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने 'एक्स' पोस्ट कर कहा कि रविवार को यरुशलम में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के दौरान मैंने कहा कि भारत और इजरायल के बीच सहयोग की संभावनाएं अनंत हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र साझा मूल्यों, जीवंत लोकतंत्रों और नवाचार की दूरदर्शी भावना से जुड़े हुए हैं। हमारी साझेदारी लगातार और अधिक मजबूत, गहरी और अर्थपूर्ण होती जा रही है। यह पारस्परिक सम्मान, अवसर और दोनों देशों की जनता के उज्ज्वल भविष्य की साझा दृष्टि पर आधारित सच्ची मित्रता का प्रतीक है।

