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भारत-अमेरिका मिलकर वैश्विक भलाई के लिए काम करते रहेंगे, मार्को रुबियो से मुलाकात के बाद पीएम मोदी का संदेश

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 23, 2026, 04:14 PM

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो शनिवार को पहली बार आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे। कोलकाता से नई दिल्ली पहुंचने के बाद रुबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि मार्को रुबियो ने पीएम मोदी को कई क्षेत्र में आपसी सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी।

रुबियो ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पीएम मोदी को जल्द ही व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया।

रुबियो के साथ इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो का स्वागत करके खुशी हुई। हमने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही तरक्की और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भारत और अमेरिका दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।"

पीएमओ ने कहा कि अमेरिकी विदेश सचिव ने पीएम मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीक, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्र में आपसी सहयोग में लगातार हो रही तरक्की के बारे में जानकारी दी।

मीटिंग के बाद पीएमओ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, "सचिव रुबियो ने पश्चिम एशिया के हालात समेत अलग-अलग क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का नजरिया साझा किया। प्रधानमंत्री ने शांति की कोशिशों के लिए भारत के लगातार समर्थन की पुष्टि की और बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए झगड़ों को शांति से सुलझाने की बात दोहराई।"

पीएम ने अनुरोध किया कि मार्को रुबियो अमेरिकी राष्ट्रपति तक उनका गर्मजोशी भरा अभिवादन पहुंचाएं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वे आगे भी दोनों देशों के बीच निरंतर संवाद और आदान-प्रदान जारी रहने की उम्मीद करते हैं।

वहीं, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर लिखा कि मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने अलग-अलग क्षेत्र में अमेरिका-भारत सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर प्रोडक्टिव चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि भारत अमेरिका के लिए एक जरूरी साझेदार बना हुआ है।

--आईएएनएस

केके/वीसी

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