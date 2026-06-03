भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत तेज, निवेश और व्यापार बढ़ाने पर जोर

नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में बातचीत तेज हो गई है। इसी क्रम में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) के सहायक प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच और उनकी टीम भारत पहुंची।
भारत में अमेरिकी दूतावास के राजदूत सर्जियो गोर ने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी। गोर ने उनके आगमन पर खुशी जताते हुए एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उनसे मिलना हमेशा से ही अच्छा लगता है।
उन्होंने आगे कहा, " दोनों देशों के बीच चल रही वार्ताएं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। बातचीत की प्रगति अच्छी है।"
वार्ता का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे अंतरिम व्यापार ढांचे को अंतिम रूप देना है, जिससे दोनों देशों के बीच बाजार पहुंच, शुल्क संरचना, निवेश नियमों और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ ही डिजिटल व्यापार, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक साझेदारी जैसे क्षेत्रों पर भी चर्चा हो रही है।
ब्रेंडन लिंच और उनकी टीम की यह यात्रा काफी अहम है। दोनों देश रणनीतिक साझेदारी के साथ-साथ आर्थिक संबंधों को भी एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए बदलाव और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के बढ़ते दौर में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
दोनों पक्षों ने कई मौकों पर संकेत दिया है कि वार्ता सकारात्मक माहौल में आगे बढ़ रही है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनने की संभावना है। हालांकि अंतिम समझौते से पहले कुछ तकनीकी और नीतिगत बिंदुओं पर और चर्चा की आवश्यकता बनी हुई है।
यदि यह अंतरिम व्यापार समझौता सफल होता है, तो यह भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा और दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार के नए अवसर पैदा करेगा।