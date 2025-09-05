भ्रष्टाचार का मामला : साउथ कोरिया की पूर्व प्रथम महिला का टीचिंग सर्टिफिकेट रद्द

सियोल, 4 सितंबर (आईएएनएस)। भ्रष्टाचार मामले में फंसी दक्षिण कोरिया की पूर्व प्रथम महिला किम कियोन-ही का टीचिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। शिक्षा अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल की पत्नी किम कियोन पर शेयर बाजार में हेराफेरी, चुनावों में दखल देने समेत कई आरोप हैं। इससे पहले साल की शुरुआत में एक निजी विश्वविद्यालय ने उनकी मास्टर डिग्री रद्द कर दी थी।

शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि सियोल मेट्रोपॉलिटन ऑफिस ऑफ एजुकेशन (एसएमओई) ने सुनवाई जैसी संबंधित प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद हाल ही में किम का शिक्षण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

किम कियोन-ही को पिछले महीने हिरासत में लिया गया था। फिलहाल वह सियोल सदर्न डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। अधिकारियों ने बताया कि न तो किम सुनवाई में शामिल हुईं और न ही उन्होंने कोई बयान दिया है। एसएमओई ने किम को सुनवाई के परिणामों और ट्रांसक्रिप्ट की समीक्षा करने के लिए सूचित किया है। अगर वह अपील नहीं करती हैं तो रद्दीकरण को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बता दें कि जून में, सियोल स्थित सूकम्युंग वीमेंस यूनिवर्सिटी ने थीसिस चोरी के कारण ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किम की मास्टर डिग्री को रद्द कर दिया था। इसी मास्टर डिग्री से उन्होंने टीचिंग लाइसेंस प्राप्त किया था।

बुधवार को एक विशेष वकील के दायर अभियोग में पाया गया कि किम कियोन ही 2009 से 2012 तक एक शेयर की हेराफेरी में सक्रिय रूप से शामिल रहीं, जबकि यह दावा किया गया था कि उन्होंने केवल धन मुहैया कराया था।

योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल की पत्नी का पहली बार 2004 में दक्षिण कोरिया में बीएमडब्ल्यू डीलर, डॉयच मोटर्स के प्रमुख से परिचय हुआ था। किम को पता था कि वह ब्लैक पर्ल इन्वेस्ट के पूर्व प्रमुख ली जोंग-हो की मदद से कंपनी के शेयर मूल्यों में हेरफेर कर रहे थे।

विशेष वकील मिन जोंग-की की टीम ने अभियोग में लिखा है कि किम ने 1.6 बिलियन वॉन (1.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और 2 बिलियन वॉन वाले अपने स्वयं के स्टॉक खातों की पेशकश करके इस प्रयास में सहायता की।

5 जुलाई को चर्च के अधिकारी ने सियोल के एक होटल में जियोन से मुलाकात की और किम को एक बैग देने के लिए कहा। साथ ही चर्च द्वारा संचालित बड़े पैमाने की विभिन्न परियोजनाओं (जिनमें दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना भी शामिल है) के लिए सरकारी सहायता का अनुरोध भी किया।

विशेष वकील दल ने बताया कि किम को बैग कुछ ही देर बाद मिल गया। 15 जुलाई को उन्होंने चर्च के अधिकारी को फोन कर बैग के लिए धन्यवाद दिया और चर्च की मदद के लिए सरकार के प्रयासों का आश्वासन दिया।

पिछले हफ्ते पूर्व प्रथम महिला किम कियोन-ही पर अभियोग चलाए जाने के बाद वह और उनके पति यून सुक येओल गिरफ्तार होने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति दंपति बन गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल भी जेल में हैं और दिसंबर में मार्शल लॉ लागू करने के उनके असफल प्रयास के लिए उन पर मुकदमा चल रहा है।

