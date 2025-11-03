बिहार के बिना 'पूर्वोदय योजना' का विकास असंभव है : जीतन राम मांझी

पटना, 2 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बिहार के लिए एक अलग दृष्टिकोण है, खासकर उनके पूर्वोदय की अवधारणा के लिए। बिहार पूर्वोदय योजना का अभिन्न अंग है और बिहार के विकास के बिना पूर्वोदय योजना का विकास असंभव है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई बार आ चुके हैं और हमेशा नई सौगातें और नई पहल लेकर आए हैं। इस बार भी वे डबल इंजन वाली सरकार बनाने का संदेश देने आ रहे हैं।

दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत कुमार सिंह की गिरफ्तारी पर जीतन राम मांझी ने कहा कि यही सीएम नीतीश कुमार के बिहार का सुशासन है। न किसी को गलत तरीके से फंसाया जाता है और न ही किसी को बख्शा जाता है। कानून अपना काम करता है और कानून अपना काम कर रहा है।

उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा बेगूसराय में तालाब में मछली पकड़ने पर कहा कि कभी वह विदेश में भारत की आलोचना करते हैं, कभी वह प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ऐसा आदमी मछली नहीं पकड़ेगा तो और क्या करेगा?

इससे पहले उन्होंने कहा कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। उन्होंने कहा कि सबकी सहमति बनी हुई है। हम लोग उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और वही मुख्यमंत्री होंगे।

मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिर सबके साथ बात हो गई है, मुख्यमंत्री वहीं हैं और रहेंगे। इस बार हम लोग प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापस आ रहे हैं।

उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे प्रत्याशियों पर हमला हो रहा है। इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। राजद के लोग ये काम कर रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है। अपराधियों की पहचान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि हम लोग संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने वाले हैं, बिहार लगातार विकसित बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है।

वहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले पांच साल में बिहार उद्योग का हब बनने जा रहा है। हम लोग जो भी वादे करते हैं, उसे पूरा करते हैं। जनता को हमारे ऊपर विश्वास है।

--आईएएनएस

