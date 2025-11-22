भूकंप के कारण बांग्लादेश में 100 से अधिक घायल, 4 की मौत

ढाका, 21 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में आए भूकंप के कारण 100 से अधिक लोग घायल हो गए और कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसकी जानकारी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी।

मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शुक्रवार सुबह 10:38 बजे, नरसिंगदी जिले के नरसिंगदी सदर और पलाश उपजिला के मध्य क्षेत्र में भूकंप आया। इसमें 100 से अधिक लोग घायल हो गए।

उनके मुताबिक, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप के दौरान जिले के विभिन्न हिस्सों में घबराहट और ऊंची इमारतों से नीचे उतरने के दौरान सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए और अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही सदर उपजिला के चिनिशपुर यूनियन के गबटुली इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 4 लोग घायल हो गए। इनमें से दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। ढाका मेडिकल कॉलेज के ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने आठ साल के बच्चे हाफिज उमर को मृत घोषित कर दिया और उसके पिता दिलवर हुसैन उज्ज्वल की हालत गंभीर है।

वहीं पलाश उपजिला, नरसिंगदी के चारसिंदूर यूनियन के मलिता पश्चिमपारा गांव में काजम अली भुइया (75) नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति मिट्टी के घर के नीचे दब गए और जिला अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। पलाश उपजिला के डांगा यूनियन के इस्लामपारा नयापारा गांव के निवासी नसीरुद्दीन (60) भूकंप के दौरान घबराकर अपने खेत से भागे, नीचे कूदते समय सड़क से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई।

शिबपुर उपजिला के जयनगर यूनियन के आजकीटोला (पूर्वी पारा) गांव के फोर्कन (40) भूकंप के दौरान कंपन के कारण एक पेड़ से गिर गए और उन्हें तुरंत नरसिंगदी जिला अस्पताल ले जाया गया, फिर ढाका मेडिकल रेफर कर दिया गया। ढाका ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई।

भूकंप के बाद घोराशाल थर्मल पावर प्लांट के सबस्टेशन में आग लग गई। इसके अतिरिक्त, सबस्टेशन पर बड़ी मात्रा में पीटी (पावर ट्रांसफॉर्मर) भी नष्ट हो गया। घोराशाल पलाश उर्वरक कारखाने में यूरिया उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

वहीं, जिला प्रशासक कार्यालय और सर्किट हाउस सहित सौ से अधिक इमारतों में दरारें आ गई हैं। जिला प्रशासन ने भूकंप से हुई क्षति और आपदा संबंधी जानकारी के संबंध में स्थिति की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया है।

