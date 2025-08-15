अन्तरराष्ट्रीय

बांग्लादेश : रंगपुर में मॉब लिंचिंग, भीड़ ने दो हिंदुओं की पीट-पीटकर हत्या की

Aug 15, 2025, 05:41 AM

ढाका, 14 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग का एक बड़ा मामला सामने आया है। रंगपुर जिले के तारागंज उपजिला क्षेत्र में चोरी के शक में दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

घटना रंगपुर के बुरिरहाट हाई स्कूल परिसर में हुई। मृतकों की पहचान घनीरामपुर क्षेत्र के रूपलाल दास (40) और मीठापुकुर उपजिला के प्रदीप दास (35) के रूप में हुई है। दोनों एक ही परिवार से थे।

'ढाका ट्रिब्यून' के मुताबिक पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि पुलिस डर के मारे वहां से चली गई। इसके बाद जब तक पुलिस और सेना के जवानों से भरी गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, तब तक रूपलाल दास की मौत हो चुकी थी और हिंसा में शामिल ज्यादातर लोग मौके से फरार हो चुके थे।

बांग्लादेश के प्रमुख अखबार 'प्रोथोम अलो' ने चश्मदीदों के हवाले से बताया कि इस हमले में 15-20 युवक सबसे आगे थे।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रूपलाल और प्रदीप को भीड़ से घिरा देखा गया। इस भीड़ में ज्यादातर युवक थे। जब पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने की कोशिश की, तो भीड़ आक्रामक हो गई। तनाव बढ़ने पर पुलिस दोनों घायलों को वहीं छोड़कर चली गई, जो पिटाई से अधमरे हो चुके थे।

पुलिस के घटनास्थल से भाग जाने के बाद, भीड़ ने रूपलाल और प्रदीप पर लात-घूंसों, डंडों और रॉड के साथ बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया। इसके अलावा, चार-पांच युवकों ने रूपलाल की पीठ पर बार-बार लात मारी। इस बीच भीड़ हमलावरों को उकसा रही थी।

पुलिस के मुताबिक, घायलों को तारागंज उपजिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने रूपलाल को मृत घोषित कर दिया।

इसके बाद प्रदीप को रंगपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां रविवार तड़के उनकी मौत हो गई।

इस घटना के बाद रूपलाल की पत्नी भारती रानी ने तारागंज पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कराया। भारती रानी ने 500 से 700 लोगों पर इस घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें बालापुर से इबादत हुसैन, बुरिरहाट से अख्तरुल इस्लाम और रफीकुल इस्लाम, रहीमापुर से मिजानुर रहमान शामिल हैं।

